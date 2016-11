SURPRENANTE VICTOIRE DE DONALD TRUMP SUR SA RIVALE HILLARY CLINTON: ABDELAZIZ BOUTEFLIKA FÉLICITE LE NOUVEAU PRÉSIDENT AMÉRICAIN "Un rôle au service de la paix et de la sécurité internationales"

Le président de la République, M.Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à M.Donald J.Trump pour son élection en tant que nouveau président des Etats-Unis d'Amérique, relevant la qualité des relations d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays. «Le peuple américain vient, à travers l'élection présidentielle du 8 novembre 2016, de vous accorder son suffrage, pour présider à ses destinées», a écrit le chef de l'Etat dans son message au président américain élu. «Votre brillante élection m'offre le plaisir de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos plus vives et chaleureuses félicitations, accompagnées de mes voeux sincères de pleine réussite dans l'accomplissement de votre noble mission au service de votre grand pays», a ajouté le président Bouteflika. «La confiance ainsi placée en vous constitue assurément un témoignage de reconnaissance de vos capacités à mettre votre engagement, votre énergie et votre talent, au service des aspirations du peuple américain ami à davantage de progrès, de justice et de bien-être, dans l'attachement renouvelé aux valeurs qui distinguent votre noble Nation», a souligné le président de la République.

«Le poids des Etats-Unis d'Amérique sur la scène mondiale font que votre brillante élection suscite également des attentes à travers le monde, notamment celle de vous voir jouer, et j'en suis convaincu, un grand rôle au ser-vice de la paix et de la sécurité internationales, du dialogue et de l'entente entre les peuples ainsi que de la coopération internationale», a-t-il affirmé. Le président Bouteflika a saisi cette «agréable opportunité pour me féliciter de la qualité des relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement déjà entre nos deux pays, et pour vous assurer de mon entière disponibilité et de toute ma volonté à oeuvrer avec vous à leur raffermissement et à leur diversification, au bénéfice de nos deux peuples».