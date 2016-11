SURPRENANTE VICTOIRE DE DONALD TRUMP SUR SA RIVALE HILLARY CLINTON : LES CAUSES VISIBLES ET INVISIBLES D'UN SÉISME ELECTORAL Pourquoi les Américains l'ont choisi

Par Chaabane BENSACI -

Une divine surprise, que seules peuvent expliquer les désillusions après deux mandats de Barack Obama, incapable de tenir les promesses qui leur ont été faites pour un avenir meilleur.

Verdict incroyable d'une campagne électorale qui aura mis les nerfs des candidats à rude épreuve, l'élection de Donald Trump, devenu hier le 45e président des Etats-Unis, appelle des explications sur les causes et les conséquences de ce suffrage. C'est bien grâce à l'apport de voix totalement surprenant des femmes, des Noirs et des Latinos, notamment, que le candidat républicain a non seulement rattrapé son retard volontiers souligné dans les sondages, mais qu'il a au final devancé sa rivale démocrate. CNN avait tenté une radioscopie intéressante de l'électorat potentiel de l'un comme de l'autre candidat, sur la base d'un échantillon représentatif de 25.000 Américains.

Avec son verbe acidulé et son côté bad boy un tantinet Far West, Trump a tout d'abord séduit l'électeur masculin de plus de 45 ans quand Hillary Clinton ciblait les jeunes, pourtant hostiles durant la primaire tant leur faveur allait massivement à Bernie Sanders. Et ce sont les Blancs qui lui étaient favorables à 58% contre 37% pour la concurrente. L'écart est même monté à 32 points chez les hommes blancs et 10 points chez les femmes blanches au plus fort des attaques contre Trump accusé d'agressions sexuelles et de propos sexistes maintes fois agités au cours de la campagne. Qui plus est, un tiers des femmes interrogées affirme que ce débat ne les a en rien influencées.

Plus grave, les prévisions erronées pour les électeurs noirs et latinos qui ont été bien plus nombreux à se prononcer en faveur de Donald Trump! Une divine surprise, que seules peuvent expliquer les désillusions après deux mandats de Barack Obama, incapable de tenir les promesses qui leur ont été faites pour un avenir meilleur. Certes, Trump est loin derrière Hillary Clinton - 94% de femmes et 80% d'hommes noirs favorables, 68% de femmes et 62% d'hommes chez les latinos - mais il a malgré tout bénéficié de 30% environ de leurs suffrages, une vague que personne ne semble avoir vu venir. L'erreur de Hillary Clinton qui a mobilisé les artistes et les personnalités en vue de ces franges déterminantes, lors du vote en faveur de Barack Obama, aura été de «capitaliser» 77% de tout l'électorat, y compris les jeunes de moins de 35 ans. On a vu que ceux-ci avaient massivement accompagné Bernie Sanders dans la primaire démocrate et qu'ils se sont crus «volés», avec le résultat négatif de «leur» candidat qui a eu, lui-même, beaucoup de mal à digérer la défaite. Il semble incontestable que cela ait laissé des traces indélébiles et que, partant de là, l'électorat jeune du camp démocrate ait délibérément choisi de ne pas soutenir Hillary Clinton.

Les paramètres des diplômes et des engagements partisans auront ainsi joué un rôle minime dans la détermination du succès, les deux candidats ayant, peu ou prou, le même pourcentage d'universitaires, hommes et femmes, en leur faveur.

En affinant les données, on s'aperçoit que Donald Trump est bien plus prisé par ceux qui ont les revenus les plus élevés, les catholiques (52%), les protestants (58%), les anciens militaires (61%) et les couples mariés (52%). Mais le facteur décisif en sa faveur concerne les questions de l'immigration (64% contre 32% pour Clinton) et la lutte contre le terrorisme (57% contre 39%) - avec une prédilection sur le cas précis de Daesh -. Sans surprise, les partisans d'une «bonne» politique étrangère (60% contre 34% pour Trump) et l'économie (52% contre 42%) ont plébiscité la candidate démocrate.

Last but not least, on compte 83% d'électeurs qui ont réclamé du changement sans autre forme de procès. Preuve que Donald Trump a mené une campagne sans doute peu reluisante, mais fort productive et il ne reste plus qu'à attendre la nouvelle donne selon laquelle les grands évènements auront lieu, désormais, intra muros.