SURPRENANTE VICTOIRE DE DONALD TRUMP SUR SA RIVALE HILLARY CLINTON La nuit où tout a basculé...

Par Walid AÏT SAÏD -

Une élection en live à l'ambassade américaine à Alger

Cette élection américaine n'est certainement pas comme les autres. Comme un véritable film bien de chez eux, elle a été pleine de rebondissements jusqu'à la fin, à la sauce américaine quoi! On vous fait vivre cette soirée historique au coeur de l'événement. Appréciez plutôt!

Mardi 8 novembre 2016, des pluies torrentielles s'abattent sur Alger depuis deux jours alors qu'en début de semaine on avait encore droit à un temps caniculaire! Un temps capricieux qui a régné toute la journée jusqu'à 21h où le déluge s'est arrêté soudainement! C'était l'heure à laquelle l'ambassade des Etats-Unis a choisi de commencer son «US élection night day». Le hasard ou les prémices d'une nuit historique pour une élection américaine pas comme les autres? En tout cas, Dame Nature avait déjà mis l'ambiance de cette soirée électorale. Le chemin Bachir El Ibrahimi (Hydra) a, lui, pris l'accent américain. Plusieurs dizaines d'hommes politiques, d'acteurs associatifs, «d'influenceurs», d'étudiants et de journalistes y affluaient pour assister à cette traditionnelle soirée électorale. Du beau monde qui laissait entrevoir une belle soirée. A leur accueil, ils ont trouvé le staff de l'ambassade dont certains se sont mis aux couleurs de leur pays pour ce jour de fête, avec la tenue complète de l'Oncle Sam, chapeau compris. L'ambassadrice, Joan A Polaschik, était également accompagnée de deux invités de marque, à savoir les deux...candidats à la magistrature suprême américaine. Ce n'était bien sûr pas les vrais Donald Trump et Hillary Clinton, mais deux mannequins en carton et de tailles réelles. Un beau cadeau de bienvenue qui a tout de suite mis tout le monde dans le bain de cette joute électorale. Certains ont salué les deux «hôtes», d'autres ont pris avec eux des photos souvenirs. Bref, une ambiance bon enfant qui a mis tout le monde à l'aise avant de rejoindre la salle du banquet, décorée aux couleurs américaines, où une réception les attendait. Mais pas seulement! Adeptes de la perfection, ils ont tout mis aux couleurs de leur bannière étoilée. Gobelets en plastique, serviettes, tables...étaient rouge, blanc et bleu.



Hillary remporte la vraie fausse élection

Les invités n'étaient pas au bout de leur étonnement! Les Américains ont préparé une autre surprise à leurs invités. Eux aussi vont voter! Une urne a été confectionnée pour la circonstance, avec de vrais bulletins de vote. çLes votants devaient le faire de façon anonyme avant d'aller récupérer un petit drapeau américain, un pin's de leur favori et un éventail à double mouture où chacune d'elle représente un candidat que l'on peut retourner selon le vainqueur...Cette élection était agrémentée d'une musique bien américaine, un fond de blues joué admirablement par le jeune et talentueux saxophoniste Arezki Bouzid et son groupe.Le temps que tout le monde vote et soit bien installé, l'ambassadrice prend la parole pour souhaiter la bienvenue aux invités et faire un petit speech sur le déroulement de l'élection. Elle profite de l'occasion pour réaffirmer la bonne «santé» des relations algéro-américaines et leur consolidation, quelle que soit l'issue du résultat.

«Les relations bilatérales entre l'Algérie et les Etats-Unis ont parcouru les siècles», a-t-elle souligné.

«Les relations bilatérales entre l'Algérie et les États-Unis sont demeurées fortes, fondées sur des valeurs partagées et sur le respect mutuel, et je reste convaincue qu'elles vont même se renforcer davantage dans l'avenir», a-t-elle poursuivi avec beaucoup d'espoir. Le discours de Mme Polaschik fini, c'est la responsable des relations publiques qui prend la parole.

La très sympathique Ana Escrogima s'est reconvertie en maître de cérémonie. Elle annonce la suite du programme et surtout appelle l'attaché militaire de l'ambassade pour donner les résultats de l'élection improvisée qui s'est faite sous ses yeux bien vigilants. Elle commence avec une touche d'humour en donnant les noms de certains invités pour qui certains ont voté. Elle les appelle sur la scène pour un petit mot d'«investiture» avant de donner les vrais résultats de cette fausse élection, C'est Hillary Clinton qui l'emporte avec 108 voix loin devant Donald Trump avec seulement 17 voix. Il n'en fallait pas plus pour faire monter d'un cran la pression des résultats. Surtout qu'il était minuit à Alger et les premiers sondages sortis des urnes commençaient à être présentés par les chaînes américaines et qui étaient diffusés sur les nombreux écrans installés pour la circonstance, donnaient des résultats contradictoires. C'est la panique dans les deux camps! Alors chacun essaye de passer le temps comme il pouvait.

Certains se sont adonnés à des parties de scrabble auxquelles l'ambassadrice s'est jointe volontiers entre deux discussions avec ses invités. Il y avait aussi ceux qui déstressaient avec une partie de baby-foot ou de tennis de table. Les amoureux de la lecture étaient également du rendez-vous avec des livres mis à leur disposition. Ils se sont régalés avec un quiz sur les élections aux États-Unis préparé pour la circonstance. Les présents se sont prêtés au jeu dans une ambiance bon enfant où tout le monde voulait sortir vainqueur du quiz. Ils essayaient d'oublier comme on pouvait, le stress, même s'ils ne pouvaient s'empêcher de jeter un coup d'oeil sur les écrans TV.



Et la prédiction des Simpson se réalisa!

Plus la soirée avançait, plus la panique commençait à se faire ressentir. Quelques-uns en profitaient pour poursuivre la campagne en débattant sur les qualités et défauts des deux candidats. Les pro-Trump qui se faisaient discrets en début de soirée ont commencé à sortir de leur «tanière» quand on annonçait que c'était très serré et qu'il allait peut-être créer la surprise. On pouvait entendre les «il a tous les médias contre lui» ou encore: «C'est un révolutionnaire, même Fidel Castro l'a dit. Il va amorcer un vrai changement en Amérique. On lui a collé une mauvaise image»...Les pro-Hillary qui étaient en début de soirée sereins, voire certains de la victoire se faisaient plus discrets. Il y en a par contre qui ont préféré rester neutres choisissant une touche d'humour en rappelant que «c'était sûr que c'est Trump qui allait gagner, les Simpson l'ont prédit en 2000 dans un épisode. Et ce qui n'était que de l'humour se confirma à l'aube. Tout a basculé cette nuit! Donald que tous les sondages annonçaient comme largement perdant a «Trumpé» tout le monde. Il remporte cette élection pour devenir le 45e président des Etats-Unis, au grand bonheur de ses quelques partisans présents qui ont laissé éclater leur joie, alors que les «Hillarystes» étaient déçus, à la limite de sombrer en larmes. Malgré cela, ils sont restés bons joueurs: «Le peuple l'a choisi, c'est cela la démocratie...».