IL ÉTAIT LE COMPAGNON DU COLONEL AMIROUCHE Le général-major à la retraite, Hocine Benmaâlem, est décédé

L'ancien moudjahid et général-major à la retraite, Hocine Benmaâlem, est décédé jeudi soir, à l'âge de 78 ans, à l'hôpital militaire de Aïn Naâdja (Alger), des suites d'une longue maladie, a-t-on appris hier auprès du ministère de la Défense nationale (MDN). Natif en 1939 du village de Kalaâ des Beni Abbès, commune d'Ighil Ali (Béjaïa), l'ancien général-major à la retraite a effectué ses études secondaires dans la wilaya de Sétif avant de rejoindre, en compagnie d'autres lycéens, les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN).

Considéré comme l'un des pionniers de la guerre de Libération nationale, le moudjahid Hocine Benmaâlem compte parmi les acteurs du congrès de la Soummam. Il était le compagnon et le secrétaire personnel du colonel Amirouche, chef de la Wilaya III historique. Après l'indépendance, Hocine Benmaâlem a occupé plusieurs fonctions au sein de l'Armée nationale populaire (ANP), la dernière étant celle de commandant de la 2ème Région militaire (Oran). Il occupera, ensuite, divers postes de responsabilité au sein des institutions de l'Etat, dont celui de directeur de cabinet à la présidence de la République et membre du Conseil de la nation, au titre du tiers présidentiel. L'enterrement du défunt moudjahid a eu lieu hier au cimetière de Ben Aknoun (Alger) après la prière d'El-Assr.