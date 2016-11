RECOUVREMENT FISCAL L'Algérie s'inspire du modèle français

Par Abdellah BOURIM -

Le groupe de travail algéro-français sur la fiscalité locale a été installé, avant-hier, à Paris pour explorer les possibilités d'échange d'expériences entre les deux parties.

Pour renflouer les caisses de l'Etat, le gouvernement est à la recherche de nouvelles ressources permettant de couvrir le déficit induit par la chute des cours du pétrole sur le marché international; pour cela il n'a pas d'autre choix que celui de recourir au portefeuille des citoyens.

C'est ce qu'on peut tirer de la visite du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, en France, sanctionnée par l'installation d'un groupe de travail algéro-français sur la fiscalité locale. Imposer de nouvelles taxes au niveau local en plus de celles annoncées dans le projet de loi de finances 2017 aura un impact néfaste sur le quotidien des citoyens qui ont peur du pire à venir. En effet, s'inspirer du modèle fiscal français, serait l'une des plus mauvaises surprises pour les citoyens en difficulté de bousculer les fins de mois sans le recours à l'emprunt. Lors de sa rencontre avec le ministre français de l'Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet, le ministre de l'Intérieur et des Collectivité locales a «confirmé la coopération algéro-française en matière de fiscalité locale». L'Algérie s'apprête à confier la tâche du recouvrement des recettes fiscales, qui représente une lourde charge pour les ser-vices financiers, aux collectivités locales qui prendront ainsi en charge la régie des recettes dès l'année prochaine. Pour la réussite de cette mission, le ministère de l'Intérieur compte sur l'expertise française dans le domaine. D'ailleurs c'est l'objectif majeur du groupe de travail installé, avant-hier, pour tenter d'explorer dans une première phase toutes les possibilités d'échange d'expériences pour pouvoir déterminer les actions de partenariat dans ce domaine, indique le communiqué sanctionnant les travaux de cette rencontre entre les deux ministres.

Pour cela, une délégation algérienne, conduite par le wali de Constantine, est attendue en France avant la fin du mois de novembre, «dans diverses administrations françaises, et un certain nombre de collectivités en Ile-de-France, (le département de la Seine-Saint-Denis) pour observer et voir quel est le modèle français et si elle le souhaite, éventuellement s'en inspirer».

Dans une déclaration à la presse, à l'issue de la rencontre, Jean-Michel Baylet a exprimé sa «satisfaction» d'avoir constaté, six mois après sa visite en Algérie, que les liens «se resserrent encore» entre les deux pays et que les deux ministères sont passés «aux travaux appliqués». La coopération entre les deux pays s'est étendue à d'autres secteurs d'activité, en particulier, celui de la gestion et à la modernisation des villes, avec en premier lieu la ville d'Alger, qui est en train de mettre en place un plan stratégique de la ville 2012-2035 qui est soutenu par un nouveau Plan directeur d'aménagement et d'urbanisme (Pdau). Selon le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, les deux parties ont évoqué un partenariat pour une «meilleure gestion» des transports urbains, un autre sur l'aménagement et l'urbanisme, et un dernier sur le développement du tourisme et la mise en valeur des ressources touristiques de la wilaya d'Alger. Ce nouveau plan directeur, au terme d'une longue phase d'études qui a duré plus de huit années, se veut un instrument «légal et obligatoire» de planification spatiale et de gestion urbaine. Il détermine des prévisions d'urbanisme et des règles de gestion, et fixe les orientations fondamentales de l'aménagement du territoire d'une ou de plusieurs communes de la capitale.