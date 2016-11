DES AGRONOMES ET DES VÉTÉRINAIRES POUR LES DÉCLARATIONS DE SINISTRES La Caisse de mutualité agricole présente ses perspectives pour 2017

Par Ali TIRICHINE -

La Cnma organise actuellement des regroupements régionaux (Centre-Est-Ouest et Sud) au profit des responsables des Caisses régionales et des bureaux locaux.

La Caisse nationale de mutualité agricole dispose actuellement d'un réseau commercial de 67 caisses régionales et 414 bureaux locaux de proximité à travers tout le territoire national. Elle met à leur disposition un réseau d'experts conseils au nombre de 345.

Ce sont des experts agronomes et des vétérinaires qui assistent ses sociétaires et ses clients lors des visites de risques et des déclarations de sinistres. C'est ce qu'indique une source de cette compagnie d'assurance spécialisée dans les risques agricoles.

Tout au long des années 2015 et 2016, la Cnma n'a cessé de faire face à des défis qu'elle a relevés avec succès et elle tend actuellement à un nouveau départ pour l'avenir avec des partenariats et des innovations pour préparer la perspective «de 2017 et au-delà», est-il souligné.

La nouvelle approche initiée dans ses relations avec ses clients sociétaires durant l'exercice écoulé a été davantage centrée sur la satisfaction de ses adhérents ce qui a porté ses fruits partout où elle a été déployée, est-il ajouté.

Tout l'enjeu pour 2016 consistait à poursuivre pour cette mutuelle sa trajectoire tout en continuant à se développer sur un marché difficile et compétitif en s'appuyant principalement sur ses capacités internes et sur son réseau de distribution implanté au coeur des territoires.

Aussi, dans un souci d'amélioration de ses prestations de services, de rapprochement auprès de son réseau et pour assurer un bon démarrage de l'exercice 2017, la Cnma organise actuellement des regroupements régionaux (Centre-Est-Ouest et Sud) au profit des responsables des Caisses régionales et des bureaux locaux. A l'ordre du jour de ces regroupements, la présentation du bilan des actions entreprises par les Crma au cours de l'exercice écoulé, la synthèse des résultats enregistrés pour l'année 2015, et le rappel détaillé de la stratégie adoptée.

L'objectif de ses regroupements est d'impulser une nouvelle dynamique et un souffle nouveau à tous les gestionnaires des Crma et des bureaux, souligne la Cnma qui insiste sur la confirmation de leur volonté «à adhérer aux objectifs du groupe inscrits dans son plan d'action 2015-2019 ainsi que leur détermination à contribuer efficacement à l'essor de leurs caisses respectives à travers la diversification de leurs portefeuilles, la conquête de nouveaux marchés, la mise en place de nouveaux mécanismes d'assurances et la fidélisation de leurs clients sociétaires».

Selon la même source, ces rencontres permettront aussi aux directeurs d'agence de dresser leur bilan d'activité au niveau régional leur permettant ainsi d'identifier les contraintes liées à leurs activités et les modes de gestion en interne. Ils seront exposés à la direction générale de la Cnma en vue d'apporter des solutions dans le souci permanent «de satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante».

A l'heure actuelle, la Cnma déclare qu'elle affiche des résultats en forte progression grâce à la mobilisation de ses sociétaires et de ses collaborateurs.

La compagnie joue un rôle d'assureur conseil mutualiste proche de ses clients et de ses sociétaires au coeur des territoires.