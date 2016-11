LE GROUPE CHANGE DE PROPRIÉTAIRES Smii acquiert Henkel

Par Amar INGRACHEN

Représentée par Reda HamianI, ex-président du FCE, Smii a conclu un contrat de cession de l'usine Henkel de Aïn Témouchent.

Après les rumeurs ayant circulé sur les acquéreurs de l'usine Henkel d'Aïn Témouchent Smii, Société de management et d'investissement industriel, vient de donner des précisions. «Une délégation de la Société de management et d'investissement industriel conduite par son représentant Reda Hamiani, s'est rendue le 8 novembre 2016 à Aïn Témouchent afin de prendre possession des lieux suite à la cession du site de l'usine de détergents appartenant précédemment à Henkel», lit-on dans un communiqué de Smii. De plus, précise la même source, «la cérémonie qui a regroupé les nouveaux actionnaire, les représentants de Henkel, les représentants des autorités locales, les cadres de l'usine, le syndicat ainsi que les travailleurs du site, a permis aux nouveaux propriétaires d'expliquer leur stratégie pour faire de ce site un vrai parc industriel en maintenant l'emploi existant, mais avec un objectif de créer de nouvelles activités créatrices d'emplois».

Ce transfert de propriété a été unanimmeent salué par les travailleurs qui ont exprimé leur soutien aux nouveaux propriétaires et leur engagement à consentir les efforts qui s'imposent sans réserve afin de s'adapter aux nouveaux challenges.

Pour rappel, il y a quelques semaines, il a été dit par certains médias que l'usine Henkel a été cédée à une société détenue par quatre opérateurs parmi lesquels figure le groupe Metidji, groupe basé à Mostaganem et spécialisé dans la production de semoule et de pâtes alimentaires commercialisées sous la marque Safina, Réda Hamiani, ancien président du FCE et Kamel Aït Adjadjou, ancien directeur général d'Aigle Azur sans donner le nom du quatrième actionnaire. Le communiqué de Smii, attendu, a certes confirmé la présence de Reda Hamiani comme un des quatre nouveaux acquéreurs du groupe, mais n'a pas révélé les trois autres noms. A ce sujet, la rumeur peut toujours persister.