BÉJAÏA ça bouge au RND

Par Arezki SLIMANI -

«Le RND semble en rupture avec ses valeurs, ses marqueurs fondamentaux et en déviance de sa matrice idéologique», affirment les redresseurs.

Emboîtant le pas à Nouria Hafsi, présidente de l'Union nationale des femmes algériennes, membre fondatrice du RND et membre du mouvement de fronde, les redresseurs de Béjaïa s'insurgent contre les menaces de sanctions proférées par Ahmed Ouayhia quant à leur traduction devant le conseil de discipline.

Dans une déclaration qui nous est parvenue, hier, les frondeurs de Béjaïa se joignent aux cadres militants du RND qui dénoncent «les outrances politiciennes de M.Ouyahia», auquel il est reproché d «user et d'abuser aussi bien de procédés staliniens que de méthodes à la hussarde». Dans le document signé par Hafid Bouderham, les redresseurs de Béjaïa s'interrogent «comment Ouyahia se permet d'intimider et de menacer des militantes et des militants de la première heure alors qu'ils ne font que demander plus d'ouverture, plus d'espace politique et de débat démocratique à l'intérieur des instances du parti?». Dans la foulée, les redresseurs de Béjaïa estiment que «le problème posé par les frondeurs est éminemment politique» car, ajoutent-ils «le RND semble en rupture avec ses valeurs, ses marqueurs fondamentaux et en déviance de sa matrice idéologique», «sa résolution ne peut être organique», soulignent-ils avant de regretter «le recours aux méthodes répressives, à la marginalisation et l'exclusion au lieu d'écouter et de rassembler les uns et les autres dans un processus d'apaisement, de réconciliation et de stabilité politique».

Localement, les redresseurs de Béjaïa rappellent à Ouyahia «les risques pris par eux et leurs familles pour imposer le RND à Béjaïa, bien que les conditions n'y soient aucunement favorables». Comble de l'ironie, l'oeuvre de construction, qui a été de longue haleine, profite «aux nouveaux arrivants et autres pseudos militants qui se servent du parti comme tremplin pour des ambitions électoralistes». L'impasse faite sur les statuts et le règlement intérieur du parti pour transformer un congrès extraordinaire en congrès ordinaire reste l'autre grief reproché au secrétaire général du RND. Il en est de même concernant certains nouveaux militants qui n'ont même pas cumulé cinq ans pour se retrouver au conseil national du parti alors que le règlement intérieur exige une ancienneté de 10 ans. A Béjaïa, «les cumulards de mandats s'agitent déjà pour occuper hermétiquement les espaces politiques en fermant le jeu politique à leur avantage exclusif», terminent les redresseurs de Béjaïa, qui semblent bien partis pour une guerre ouverte, autant au niveau local que national.