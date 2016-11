RÉUNION GOUVERNEMENT-WALIS Priorité à l'économie!

Par Salim BENALIA -

Le Premier ministre Abdelmalek Sellal et Nouredine Bedoui ministre de l'Intérieur

Il est attendu la formulation de propositions à soumettre lors de cette rencontre au sommet.

La tant attendue réunion gouvernement-walis, prend finalement effet aujourd'hui à Alger. L'économie s'invite à la table de ce rendez-vous au sommet, présidé par Abdelmalek Sellal et le ministre de l'Intérieur Nouredine Bedoui. Ce choix est dicté par la nouvelle donne économique nationale qui voit la dégringolade du prix du baril de pétrole, mais également, la désormais, stratégie de l'Etat qui ambitionne de transformer les régions de l'intérieur du pays en véritables pôles de l'investissement et de création de richesse. Une stratégie à laquelle adhèrent déjà le patronat et la puissante organisation syndicale Ugta. Cette réunion, qui est devenue une tradition, a lieu immédiatement après le vaste et récent remaniement dans le corps des walis opéré par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Outre les thèmes d'actualité, comme celui des élections législatives, les alternatives de sortie de crise, et les moyens techniques à l'instar de la fiscalité, à même de booster l'essor économique des régions, seront particulièrement abordés.

Bien que la conjoncture économique mondiale soit délicate, le ton est plutôt à l'optimisme et à l'efficacité managériale. Rappelons que dès l'annonce de la chute drastique des prix du pétrole, induisant une diminution importante dans les équilibres budgétaires de l'Algérie, Sellal avait soutenu, lors de la dernière réunion gouvernement-walis, tenue en août 2015, que «nos marges de manoeuvre budgétaires et financières nous permettent d'aborder avec sérénité la situation, mais elles ne doivent pas être avancées pour justifier le statu quo». «Il ne faut ni s'alarmer ni s'endormir, mais bouger dans la bonne direction avec ambition et courage», avait-il rasséréné. C'est à ce titre que le chef de l'Exécutif, se conformant aux instructions du président de la République, avait insisté, à maintes reprises, sur l'importance de l'action des élus locaux dans la politique de développement économique, plaidant pour une démarche de «transparence» en vue de parvenir à une «meilleure efficience» de l'action publique, un objectif rendu «plus pressant», compte tenu du contexte mondial de crise. Ainsi, tout le gouvernement et l'ensemble des walis seront mobilisés lors de cette importante réunion pour essayer de trouver les clés d'un vrai envol économique en vue de jeter les bases d'un progrès certain sur tous les plans en faveur des citoyens. Lutte contre la bureaucratie, bonne gouvernance des projets locaux, meilleure prise en charge de la demande sociale et plus grande célérité dans la conduite et la réalisation des projets socio-économiques, sont les gages d'une reconquête de la confiance du citoyen envers les institutions publiques. Les domaines prioritaires pour accélérer l'amorce du développement au niveau local, sont l'agriculture et ses industries de transformation, le tourisme, la pétrochimie, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ainsi que des énergies renouvelables, en fonction des spécificités de chaque région. Un aperçu de cette démarche volontariste, mais réaliste, est déjà donné par certains exemples probants d'investissement réussis. Pour rappel, lors de la dernière réunion de la Confédération des industriels et producteurs algériens Cipa, bien des projets structurants ont été révélés. En effet, la décision prise par les pouvoirs publics d'accorder des facilités et des avantages pour tout investissement en direction des Hauts-Plateaux et des régions Sud, a vu naître un engouement chez les porteurs de projets et promoteurs potentiels. C'est ainsi que des projets de développement touchant les activités agricoles, industrie agroalimentaire, l'industrie, le Btph, l'environnement et le tourisme ont été soumis à approbation dans les wilayas de Tipasa, Bordj Bou Arréridj, Blida, M'sila, Biskra, Aïn Defla et récemment Adrar. Cette dernière wilaya a elle seule capté de pertinents projets dans l'agroalimentaire; à l'instar du projet algéro-US initié par le Groupe Tifralait. Ce partenariat algéro-américain permettra l'exploitation de terres agricoles dans la wilaya d'Adrar (30.000 ha à 93.000 ha) pour la production de pomme de terre, de blé, de maïs et d'orge. Le même projet ambitionne également la production de quelque 165 millions de litres de lait que fourniront 15.000 vaches. Le promoteur évoque ici la production de l'aliment du bétail, mais et surtout la transformation du lait en poudre de lait par le procédé de déshydratation. Ce qui permettra de réduire sensiblement la facture d'importation de cette matière première chèrement payée en devises. Un autre investisseur, a également opté pour le partenariat algéro US. Il a, à ce titre, présenté un projet de culture de la fleur de tournesol, du soja, du blé, de l'avoine, de l'orge, et de l'arachide dans cette même wilaya. Les domaines prioritaires pour accélérer l'amorce du développement au niveau local, sont l'agriculture et ses industries de transformation, le tourisme, la pétrochimie, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ainsi que des énergies renouvelables, en fonction des spécificités de chaque région. N'a-t-on de cesse de préciser. De ce fait, pour Sellal, la conjoncture actuelle est, certes, «difficile» mais elle offre aussi une «excellente opportunité d'introspection» et de «prise de décisions audacieuses» pour construire une nouvelle «vision économique» et «modifier nos modes de fonctionnement et de régulation».

Lutte contre la bureaucratie, bonne gouvernance des projets locaux, meilleure prise en charge de la demande sociale et plus grande célérité dans la conduite et la réalisation des projets socio-économiques, sont autant de gages d'une reconquête de la confiance du citoyen envers les institutions publiques et font office de principaux thèmes qui balisent la rencontre d'aujourd'hui. De son côté, M.Bedoui a soutenu que les collectivités locales étaient appelées à assumer un rôle beaucoup «plus actif» dans le développement national, à en être les «véritables locomotives» localement, conformément à la nouvelle stratégie économique. Cette orientation, avait été réaffirmée par M.Bedoui, lors de réunions avec les walis des différentes régions du pays, l'été dernier, invités à ne plus se contenter d'être de «simples exécutants» mais de participer «pleinement» à la prise de décision et à l'élaboration de projets à «haut rendement». Pour ce faire, il est attendu la formulation de propositions à soumettre lors de la réunion gouvernement-walis. Outre la participation de M.Sellal, et Bedoui, qui prononceront des allocutions à l'ouverture de cette rencontre, plusieurs interventions de membres du gouvernement sur divers sujets liés à leurs secteurs respectifs sont inscrites au programme de la réunion.