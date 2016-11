GAÏD SALAH À PROPOS DU TERRORISME EN ALGÉRIE "Sa place est aux oubliettes de l'Histoire"

Par Ikram GHIOUA -

Le chef d'état-major lors de sa visite d'inspection et de travail à Béchar

Le vice-ministre n'ignore certainement pas les menaces en provenance des pays voisins comme la Libye et la Tunisie.

C'est une déclaration très importante que vient de faire le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, depuis Béchar, 3e Région militaire où il a effectué une visite d'inspection et de travail. Le vice-ministre de la Défense nationale, souligne que «l'Armée nationale populaire est sur le point de relever le défi et de venir définitivement à bout du terrorisme».

Pour le vice-ministre de la Défense nationale, la donne «après que le terrorisme soit placé aux oubliettes de l'Histoire» va permettre au pays de s'intéresser et d'«oeuvrer à remporter l'enjeu de parachèvement de l'édification d'une Armée nationale forte, moderne et dissuasive, dont l'épine dorsale n'est que sa ressource humaine consciente de sa dimension historique et nationale, qui opte pour la science et le savoir comme procédés, le travail laborieux et fructueux comme moyen et la sauvegarde de l'Algérie comme objectif et finalité». L'homme possède certainement des renseignements positifs sur l' amplification des opérations liées à la lutte antiterroriste que l'ANP mène avec précision. Le général de corps d'armée a bien mesuré ses déclarations dans ce sens après ses sorties sans cesse sur le terrain. Il est bien informé et surtout détient une structure bien définie de l'évolution des investigations des militaires procédant à donner lui-même des orientations.

Même si cette déclaration intervient après l'assassinat d'un policier par trois terroristes le 28 octobre dernier, elle demeure insignifiante, dans la mesure où des stratèges bien informés soulignent que l'acte terroriste survenu à Constantine traduit la situation désespérée des irréductibles qui n'ont plus aucun soutien. L'optimisme d'un homme aussi avisé renseigne sur l'efficacité des troupes militaires engagées dans la lutte antiterroriste, dont l'expérience est incontestable. Cela est d'autant plus vrai que l'Algérie est le seul pays au monde qui est parvenu à éradiquer le terrorisme urbain.

Le chef d'état-major de l'ANP n'ignore certainement pas les menaces en provenance des pays voisins comme la Libye et la Tunisie où les réseaux terroristes sont bien implantés, il est aussi bien imprégné des installations de bases militaires américaines au niveau de certains pays qui partagent une longueur non négligeable de frontières avec l'Algérie d'où l'indispensabilité de garder l'alerte et de se prémunir de vigilance. Deux facteurs majeurs qui répondent à une stratégie de prévention pour préserver la sécurité au niveau de la bande frontalière. Pour le vice- ministre, il est donc important dans un contexte relatif au dévouement de l'ANP de mettre l'accent sur la ferme détermination du Haut Commandement de l'Armée nationale populaire à extirper le fléau du terrorisme de notre pays pour s'occuper de l'édification d'une armée forte, moderne et compétente, non sans avoir rappelé que l'ANP est la digne héritière de l'ALN, soulignant: «Chaque étape traversée par l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale dans divers domaines, grâce à Allah le Tout-Puissant, n'aurait pu être parachevée avec de tels ressorts et distinction, sans efforts soutenus et persévérance, ni planification ni réflexion perspicace et prévoyante, sans persévérance à la réussite ni suivi permanent sur le terrain, sans dévouement et consécration de l'intérêt suprême de la patrie au-dessus de toute considération».

Un hommage remarquable aux hommes sur le terrain qui continuent de donner le meilleur d'eux-mêmes au péril de leur vie et familles pour le pays. Dans une allocution adressée à l'ensemble des cadres et éléments de l'ANP au siège de Commandement du secteur opérationnel centre de Bordj Akid Lotfi, le général de corps d'armée a exhorté les troupes à faire de la génération de Novembre un exemple à suivre. «Une génération qui a érigé l'épopée de notre glorieuse Révolution de libération». De même qu'il est indispensable «d'exceller dans l'accomplissement de leurs missions pour la sauvegarde de la sécurité et la stabilité de l'Algérie».

En clair, il indique, à ce propos: «A vrai dire, telles sont les valeurs historiques et révolutionnaires que je ne me fatigue jamais d'évoquer devant vous et devant tous les personnels militaires. Je ne vais point cesser de vous exhorter à les ancrer dans la mémoire et les imprégner dans les esprits, car c'est avec ces valeurs que la détermination des moudjahidine fut plus forte et plus véhémente pendant notre glorieuse révolution de Libération. C'est de ces valeurs que puisent aujourd'hui les générations de l'indépendance, dont les personnels del'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale, tous les facteurs de la force motrice qui encouragent à consentir davantage d'efforts pour l'Algérie.

Tel est le secret de la force des Algériens dévoués, à jamais, corps et âme, au service de leur noble patrie contre toute éventuelle conspiration». C'est la première fois depuis plusieurs années qu'un officier supérieur du grade supérieur Gaïd Salah, qu'on entend de telles affirmations, optimisant l'avenir du pays vers la paix et la fin d'une époque qui a longtemps endeuillé les Algériens. Un message à l'adresse même de ceux qui semblent vouloir faire croire que l'Algérie demeure un pays instable et incertain. Le vice-ministre vient de corriger certains rapports portant préjudice à l'image du pays et à recadrer la situation en Algérie, mais aussi pour exprimer un avertissement à l'égard des irréductibles manipulés par la main étrangère.