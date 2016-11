AZZEDINE OUSSEDIK, DIRECTEUR DE L'AGENCE SPATIALE ALGÉRIENNE "Alcomsat couvrira l'Algérie en Internet"

Les succès de l'Asal font la fierté de toute l'Algérie

Le premier responsable de l'Asal a affirmé que «la réussite du lancement de ces satellites constitue une véritable victoire».

Il est l'un des autres projets phares de l'Agence spatiale algérienne, Asal. Tel que prévu par les responsables de cette Agence, le lancement du satellite Alcomsat-1, aura lieu le mois de juin 2017. C'est ce qu'a indiqué jeudi le directeur de l'établissement, Azzedine Oussedik, ajoutant que «ledit satellite permettra d'avoir l'Internet partout et en permanence en Algérie. Ce satellite permettra de couvrir la totalité du territoire national et d'atteindre les régions les plus enclavées», a-t-il indiqué expliquant qu'«il s'agira d'un système de secours en cas de rupture de la connexion via la fibre optique». Pour le directeur de l'Agence, Alcomsat «évitera à l'Algérie des black-out comme celui enregistré en 2015 à cause de la rupture du câble sous-marin de fibre optique». En ce sens, il a précisé en soulignant que «dans le cas où la connexion via la fibre optique sera perturbée dans une région donnée, on aura la possibilité de basculer sur le satellite». Revenant sur les trois satellites lancés récemment, il n'a pas omis au passage de souligner qu'«il s'agit du résultat d'un transfert de savoir-faire acquis par les ingénieurs de l'Asal auprès de partenaires internationaux le long d'une décennie». N'ayant pas dissimulé son contentement, le directeur de l'Asal a affirmé que «la réussite du lancement de ces satellites constitue une véritable victoire, car en plus du temps et des moyens mobilisés pour mener à terme le projet des satellites, la mise en poste est une phase très critique dans un projet spatial». Sur le plan des moyens humains, lesdits projets ont abouti à la formation d'un réservoir humain national opérationnel et autonome, capable de réaliser et rivaliser avec les grandes puissances leaders dans le domaine du satellite. Ladite ressource humaine est plus que jamais apte à contrôler, suivre et exploiter des satellites d'observation de la terre. «En tout, ce sont 80 chercheurs et ingénieurs qui ont été associés dans la concrétisation tout en menant à bout les trois projets de satellites, a indiqué, pour sa part, Djamane Faouzi, chef de projet

Alsat 1N, premier nanosatellite algérien. Ledit satellite est de taille réduite et pèse 3,5 kg. Ce nanosatellite a une mission scientifique et de démonstration technologique développée dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord de coopération avec l'agence spatiale du Royaume-Uni (Uksa), par une équipe de chercheurs algéro-britanniques. Alsat -1B, le deuxième satellite algérien d'observation de la terre à moyenne résolution, permet de prendre des images à partir d'une distance lointaine de 670 kilomètres d'altitude. L'exploitation répond à des objectifs reliés à la protection de l'environnement et des différents écosystèmes naturels comme l'observation des phénomènes de la désertification, la cartographie de l'occupation des sols, à l'aménagement des territoires et du littoral et à la prévention et la gestion des risques naturels. Le deuxième projet concrétisé est Alsat-1B. Celui-ci participera à la gestion des catastrophes dans le cadre de la Charte internationale, espace et catastrophes majeures.

La constellation DMC est composée de satellites appartenant à la Grande-Bretagne, à l'Espagne, au Nigeria et à l'Algérie. Enfin Alsat- 2B prend des images en haute résolution dont l'exploitation en mode panchromatique et en mode couleur rehaussée. Ce satellite a pour vocation d'investir dans des domaines thématiques et économiques importants comme la planification et l'aménagement urbains et agricoles des territoires et du littoral, la cartographie et le suivi des infrastructures et des ouvrages d'art, ainsi que l'établissement et la mise à jour du cadastre steppique et saharien et la prévention et la gestion des risques naturels comme les inondations, les feux de forêt etc.

Les activités de contrôle, de mise à poste et de test en orbite, ainsi que la réception d'images et données satellitaires des trois satellites sont opérées depuis le centre de contrôle et de réception du Centre du développement de satellite d'Oran et du Centre de réception et d'exploitation des images satellitaires de Ouargla, relevant du ministère de la Défense nationale.