BOUIRA Craintes des entrepreneurs

Par Abdenour MERZOUK -

Le retard dans la livraison des projets n'incombe toujours pas aux entreprises; ce constat est confirmé par cette déclaration du président de l'Union générale des entrepreneurs algériens de Bouira, Herbi Arezki, qui est aussi vice-président de l'Union nationale. Selon Herbi «nous faisons face à des retards énormes dans le paiement de nos situations. L'Etat qui avait promis d'éviter les coupes budgétaires aux secteurs vitaux ne donne aucun signe positif quant à cette question».

Ce n'est un secret pour personne que l'Etat demeure un mauvais payeur; plusieurs entreprises ont mis la clé sous le paillasson en raison des lenteurs dans les procédures administratives de régularisation. Certaines iront jusqu'à accuser des administrations de faire dans le deux poids, deux mesures. «Les puissants sont régularisés alors que les petits comme nous sommes confrontés à des situations insoutenables avec les travailleurs d'un côté, les approvisionnements de l'autre.»

Du côté des maîtres d'ouvrage, on justifie l'état de fait par les diverses et variées obligations édictées par le Code des marchés publics. Une situation peut tarder à être payée parce qu'elle doit passer par plusieurs cases. En plus du service financier du maître d'ouvrage, la dépense est soumise au contrôle financier, à celui du Trésor public et une virgule peut annuler toute la procédure. Entre-temps l'entrepreneur est soumis à l'obligation de respecter les délais, de payer ses ouvriers, de s'acquitter de ses cotisations, de s'approvisionner auprès des fournisseurs... cette situation, qui porte un préjudice énorme aux bâtisseurs, reste le souci majeur de l'Union qui en a fait son cheval de bataille.

La crise qui semble s'installer dans la durée reste l'autre élément qui fait peur aux entreprises en charge de grands chantiers étatiques. Aussi, les garanties données récemment par le nouveau locataire de la wilaya quant à sa volonté de veiller personnellement au règlement des honoraires des entreprises suffiront-elles à calmer les ardeurs et à évacuer les suspicions et craintes de plusieurs entrepreneurs de la wilaya?