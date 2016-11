CONSTANTINE Les grands partis dans la course

Par Ikram GHIOUA -

Aucun parti n'a pensé à se rendre dans la capitale de l'Est si l'on excepte le leader du parti El Moustakbel ou la secrétaire générale du PT.

Que peuvent rapporter les prochaines élections législatives au peuple? La classe politique sera-t-elle en mesure de répondre aux attentes des électeurs? Ou allons-nous assister à des élections sans saveur? Il est tout juste réalisable de concevoir que c'est dans un contexte d'austérité qu'auront lieu les prochaines élections prévues pour le 17 avril 2017.

Une date qui pourra tout changer ou peut-être ne rien changer comme l'approuvent plusieurs citoyens de Constantine. D'ailleurs, pour une ville aussi importante, on est loin encore de l'ambiance électorale. En fait, personne n'évoque encore le sujet, si ce n'est pour dire que «les partis politiques se rappellent du peuple uniquement lors d'une campagne. Aucun ne tient ses promesses». Néanmoins certains continuent de croire en un espoir de changement!

Pour l'instant, aucun parti n'a pensé à se rendre dans la capitale de l'Est si l'on excepte le leader du parti El Moustakbel ou la secrétaire générale du PT qui a animé une rencontre avec ses cadres vendredi dernier. Les prochains suffrages s'annoncent avec amertume si les partis engagés dans la course ne changent pas de discours. Ces derniers se sont habitués à discourir sur les mêmes propos, avec les mêmes engagements sans jamais énoncer ou initier de nouvelles approches pour stimuler les votants.

Néanmoins, le Premier ministre Abdelmalek Sellal avait assuré depuis la wilaya de Saïda, lors d'une visite de travail, que «l'Algérie abordait une année électorale qui mettra en avant la classe politique avec un dialogue sérieux portant sur les grandes questions de la nation et les dossiers prioritaires plutôt qu'un moment de surenchère, de manoeuvre et de désinformation», rappelant que «le rôle du gouvernement, s'y résumant à la préparation matérielle et à l'organisation».

Cependant, en l'absence d'une véritable culture politique «le débat politique et non le débat politicien» que souhaite le Premier ministre sera-t-il au rendez-vous? Pour le RND qui tiendra une réunion entre les 15 et 20 décembre à Alger, dans le but de déterminer les listes électorales, le prochain vote est décisif, dans la mesure où il va permettre plus de démocratie dans un climat de sécurité. Selon Saïd Radouen, ancien sénateur du parti, «avec plus de sécurité, il y aura forcément un meilleur résultat».

Pour Djallal Fakoun, un cadre militant du FLN, «son parti s'engagera avec une politique nouvelle, qui s'adossera sur les plus jeunes et plus compétents», n'écartant pas que «la course sera difficile, mais il n'éloigne pas la victoire de sa formation, étant donné que celle-ci appliquera les nouvelles lois sur les élections». Ce cadre souligne également que «la crédibilité des membres qui seront portés sur la liste demeure une condition avérée pour permettre au FLN de répondre aux exigences politiques de l'heure». Très positif aux prochains votes, ce militant annonce que «le FLN restera un leader».