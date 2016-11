QUELQUES CHIFFRES SUR LA DÉLINQUANCE DANS NOTRE SOCIÉTÉ Les statistiques intéressent-elles nos universités?

Par Kamel BOUDJADI -

Ces chiffres sont une matière précieuse, hélas, non exploitée par les facultés de sociologie, psychologie et bien d'autres.

Chaque mois, les services de police judiciaire dressent un bilan sur le travail de ses diverses brigades sur le terrain. à travers toutes les communes et les villages, des statistiques sont établies sur les opérations relevant des affaires relatives aux crimes et délits contre les personnes tels que les coups et blessures volontaires, menaces et injures, affaires relatives aux crimes et délits contre les biens, atteinte aux biens, vols simples et dégradation, délits encore plus graves comme les atteintes à l'intégrité des personnes, surtout les enfants.

Toutefois, reprendre ces statistiques dans leur pure forme en chiffres muets ne suffit pas pour comprendre ni le travail et la stratégie des corps de sécurité ni les causes qui sont derrière ces chiffres de la délinquance. Le bilan n'est que la délinquance par les chiffres mais c'est justement derrière les chiffres que l'essentiel se cache.

En effet, le bilan fait état de quelque 119 affaires mettant en cause 141 personnes sur le volet des crimes et délits contre les personnes. Au volet crimes et atteintes à la chose publique, les brigades de la police judiciaire sont intervenues dans 22 affaires impliquant 26 personnes, alors que s'agissant du volet des infractions à la législation des stupéfiants et substances psychotropes, ce sont 23 affaires qui ont été traitées alors que 23 individus ont été mis en cause.

Le bilan fait état d'autres crimes et délits relevant de la sécurité routière mais il est évident que les statistiques, à elles seules, n'intéressent pas au plus haut point les citoyens. Le mérite des services de police est justement de mettre ses chiffres à la disposition de la presse qui ne fait que relayer passivement, au demeurant, ce constat alarmant. Ces chiffres sont une matière précieuse, hélas, non exploitée par les facultés de sociologie, de psychologie et bien d'autres.

En effet, aujourd'hui, il est plus qu'urgent de s'intéresser non pas aux chiffres mais plutôt en faire de la matière pour comprendre le malaise de la société en général et de la frange juvénile en particulier. Beaucoup ne se posent pas la question de connaître les proportions d'âges impliquées dans ces diverses affaires mais il est évident que ce sont les jeunes qui figurent en tête de liste.

Ces chiffres doivent être analysés en remettant en question les perspectives qui se présentent aux jeunes. Ces chiffres doivent servir à analyser le changement des mythes fondateurs du modèle de la personne qui réussit dans notre société.

Il faudra en effet percer l'imaginaire des jeunes pour sonder la place qu'a pris l'argent dans la cellule familiale en particulier et sociale en général. Qui peut nier aujourd'hui que les cambistes et les propriétaires des bars sont devenus le modèle, alors que le médecin et autres professions diplômantes rasent les murs, honteux de leur misère. Quelle image donne désormais l'étudiant qui n'a aucun sou dans la poche devant ce nouveau businessman de 17 ans. Il faudra en effet analyser ces chiffres pour comprendre le mal à la racine. Et c'est là justement le mérite de ces chiffres.