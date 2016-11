ABDELMALEK SELLAL "Transparence garantie lors des prochains scrutins"

Par Mohamed BOUFATAH -

Le Gouvernement n'a jamais opté pour l'austérité et les walis sont appelés à redoubler d'efforts en ce contexte difficile.

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a saisi hier l'occasion de la rencontre gouvernement-walis, pour donner le gage quant à l'impartialité de l'administration et au respect de la transparence lors des scrutins des législatives et locales prévues au printemps et l'automne prochains. «L'année prochaine verra l'organisation de scrutins nationaux et locaux sous les nouvelles dispositions de transparence et de contrôle introduites par le texte constitutionnel», a-t-il affirmé.

Le rôle du gouvernement «sera de réunir toutes les conditions matérielles pour garantir la réussite de ce double rendez-vous électoral national», tandis que la Haute instance indépendante de surveillance des élections «veillera en toute neutralité à la bonne tenue et à la transparence des scrutins», a-t-il encore précisé. Il a qualifié l'année 2017 d' «étape nouvelle dans l'ancrage de la pratique démocratique» à travers l'organisation des élections législatives et locales. Sur un autre plan, le Premier ministre a annoncé que «des délais supplémentaires sont accordés concernant les constructions non achevées ou non régularisées». Pour rappel, plus de 700.000 dossiers ont été déposés dans le cadre de l'opération de régularisation des constructions non conformes, qui s'est achevée le 2 août dernier. Il était prévu initialement, dans le cadre de la loi 08-15, d'achever l'opération de mise en conformité avant août 2012, mais ce délai avait été reporté à août 2013 puis à août 2016 suite à un amendement approuvé par le Parlement lors de l'examen de la loi de finances 2014. Sur un autre registre, le Premier ministre a reconnu que «l'année 2017 sera difficile sur le plan économique et financière». Toutefois, il a fait savoir que pour autant «le gouvernement n'a pas opté pour l'austérité, mais il a fait le choix de la croissance à chercher dorénavant dans l'entreprise nationale, espace privilégié de création de richesses, de plus-values et d'emplois pérennes, tout en consolidant la justice sociale». Il a également réaffirmé que «l'Algérie continuait de résister et de déployer des efforts pour préserver la stabilité de ses indicateurs macroéconomiques, et ce, malgré la contraction de ses revenus pétroliers depuis 2014». Il a rappelé dans ce sens que «l'Algérie a pu réaliser un taux de croissance de 3,9% en 2016». Il prévoit la réalisation du même taux de croissance pour l'année 2017. Toutefois, il a appelé que beaucoup d'entraves ont été levées à travers la promulgation de la loi sur l'investissement et la réforme de la gestion du foncier industriel. Il a invité les walis, dans ce sens, à accorder une importance particulière à l'accroissement de l'offre foncière, la simplification des procédures administratives, l'accompagnement des opérateurs et le replacement des PMI, du tourisme et de l'agriculture au coeur des dynamiques de développement local.

En matière de moyens alloués pour la réalisation des objectifs de développement local, le gouvernement a veillé, lors de l'élaboration du projet de la loi de finances 2017, à dégager de nouvelles ressources au profit des collectivités locales, a-t-il noté. Il s'agit de conforter les actions en matière de la solidarité inter-collectivités et le concours temporaire pour le financement des projets publics. M. Sellal a demandé aux walis d'agir «constamment dans le strict cadre des lois et des règlements et dans le respect de l'Autre en privilégiant le dialogue».

Par ailleurs, il a abordé le dossier de la retraite, réaffirmant que «le gouvernement n'a pas l'intention de toucher aux intérêts des travailleurs, mais de trouver une issue à une situation difficile pour ne pas compromettre l'avenir des générations futures».