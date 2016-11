LA RÉHABILITATION DU COMPLEXE EL HADJAR À L'ARRÊT 5000 travailleurs dans l'expectative

Par Wahida BAHRI -

Un an après l'arrêt des équipements de production du complexe Imettal d'El Hadjar, aucune date n'a pu être fixée pour annoncer un réel redémarrage du haut fourneau et des autres unités de production. En dépit des fonds débloqués par l'Etat pour sa réhabilitation, le complexe d'El Hadjar est une usine fantôme où les sidérurgistes guettent le moindre espoir de son redémarrage. Un espoir qui s'amoindrit, notamment ces derniers temps, ou la certitude de revoir la fumée noire sortir du mastodonte de ferraille.

A l'origine de cette situation, la manoeuvre d'une société sous-traitante. Il s'agit de la société luxembourgeoise Paul Wurth, une filiale du groupe allemand SMS. Cette société est chargée de réhabiliter l'électricité, pour le redémarrage du HF. Selon les explications techniques fournies par nos sources au sein du complexe Imettal, les pompes de stations, appelées les zones d'eau, situées à 30 mètres sous la plate-forme du haut fourneau posent problème.

Pour y parvenir, il faut se référer à leurs schémas et à leurs maquettes. Malheureusement, la société allemande, pour des raisons financières, a emporté avec elle schémas et maquettes relatifs au plan de câblage du HF du complexe. Les responsables de Paul Wurth demeurent injoignables! C'est à se demander si l'échec de l'opération de l'aboutissement du plan d'investissement global du complexe est dû à une incompétence qualifiée ou s'agit-il d'un complot dirigé par une complicité au démembrement international?

Le diagnostic de la situation catastrophique de l'entité repose notamment sur le montant du plan d'investissement global qui est d'un milliard de dollars, consommé tout autant que la rallonge de 600 millions de centimes au motif d'avenants inévitables. Autant de fonds que l'Etat algérien en cette période de crise économique aiguë n'est plus en mesure d'assurer. D'ailleurs, et selon notre source, le manque de fonds a contraint le gouvernement à s'adresser à la BAD pour un emprunt d'un milliard de dollars.

En attendant que cette équation trouve sa solution dans les coulisses des départements responsables, l'usine d'Imettal demeure le théâtre de complots, de complicités et d'incompétences par excellence. Car après Ferretti l'italienne, qui a échoué dans l'opération de réhabilitation du HFN2, et qui est partie en emportant avec elle le dossier d'assurance du projet de réfection des équipements du complexe. Aujourd'hui, c'est Paul Wurth, qui s'est évaporé, emportant à son tour, les plans, schémas et maquettes de câblages des pompes de stations (zones d'eau).

En attendant, le complexe est totalement paralysé avec un taux de production se rapprochant du zéro et plus de 5000 salariés dans l'expectative.