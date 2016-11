FLN À AKBOU Saâdi Djerroud réunit ses troupes

Par Arezki SLIMANI -

La Soummam veut être fidèle à l'Histoire

A la faveur des dernières évolutions organiques qu'a connues le parti, le cap est visiblement pris vers les législatives.

L'approche des élections législatives réveille les partis politiques qui entreprennent de rappeler leurs troupes pour une mobilisation nécessaire dans une conjoncture pré-électorale. Le Front de libération nationale est de ceux-là. Après le changement intervenu au niveau du secrétariat national, les mouhafadhate semblent booster un peu. à Akbou, Le mouhafedh Saâdi Djerroud, élu à l'APW de Béjaïa et membre du comité central, a réuni les secrétaires des kasmate de la région de la Soummam en présence des autres membres des instances nationales dirigeantes, Moualfi Samia ex-députée du parti. Il s'agit pour le mouhafedh Djerroud de faire d'abord le point de la situation organique du parti, à savoir l'actualisation des listes de militants et leurs cotisations ainsi que les primes des élus, mais également faire part des dernières résolutions du comité central et les orientations du secrétaire général Djamel Ould Abbès. A la faveur des dernières évolutions organiques qu'a connues le parti, le cap est visiblement pris vers les législatives. Le FLN qui comprend deux mouhafadhate à Béjaïa accorde donc ses violons pour affronter dans les meilleures conditions la prochaine élection avec pour optique d'améliorer les résultats obtenus jusque-là. «Nous nous sommes réunis pour évaluer l'état des lieux du parti au niveau de la Soummam. C'est un conclave tout à fait ordinaire qui va éclairer notre lanterne quant aux prochaines joutes électorales. Notre parti qui a repris ses forces ces dernières années ne compte pas en rester là, bien au contraire avec nos frères de la mouhafadha de Béjaïa, nous allons élaborer une stratégie qui nous mènera tout droit vers un succès certain. Nous avons pour objectif de bien améliorer nos précédents scores», nous a indiqué en marge de cette réunion le mouhafedh de la Soummam Saâdi Djerroud.

Le Front de Libération nationale qui a raté de près le fauteuil des sénatoriales avec la candidature de Hamid Merouani, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, d'autant plus que les adversaires d'autrefois, qualifiés d'influer dans la région, n'ont plus la cote, affirme-t-on convaincu au sein du Front de Libération nationale.