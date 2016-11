4 JOURS D'EXAMEN, TROIS ÉPREUVES PAR JOUR ET DES SUJETS PLUS COURTS... Le bac dans sa version 2017

Par Walid AÏT SAÏD -

Les épreuves débuteront désormais à 8h du matin

Le ministère de l'Éducation nationale a publié le nouveau calendrier du déroulement du baccalauréat, cela ne s'annonce pas de tout repos pour les élèves...

Très attendu, le nouveau calendrier du déroulement des épreuves du baccalauréat a été dévoilé vendredi dernier. Le ministère de l'Éducation nationale a choisi de le faire via le Web sur son site Internet, sa page Facebook et celle de la ministre. Une touche de modernité pour ce qui est considéré comme la première base de l'école de demain, que veut mettre en place Nouria Benghebrit. La grande révolution des réformes de la ministre est la réduction des jours de cet examen national, comme l'ont tant réclamé syndicats, parents et élèves. Eh bien, chose promise, chose due. Le bac 2017 se fera en seulement quatre jours au lieu de cinq, une bonne nouvelle en somme même si les syndicats réclamaient que cela se fasse en trois jours avec deux matières par jour et l'annulation des matières dites secondaires. Mais comme les sciences islamiques font partie de ces matières, les conservateurs sont montés au créneau pour dénoncer ce qu'ils avaient qualifié de «déperdition des valeurs de l'école car ces deux matières sont importantes pour la préservation de l'identité nationale et les constantes de la nation». Le gouvernement qui les caresse dans le sens du poil a donc décidé de ne pas supprimer des matières, quitte à sacrifier ce processus de réformes qui devaient répondre aux aspirations des millions d'élèves qui rêvaient d'une formation de qualité. Mais comme Benghebrit avait promis un bac plus «light», il fallait donc bien tenir sa promesse, ils ont donc réduit les jours en maintenant le nombre de matières. Résultat des courses: on obtient des journées avec jusqu'à trois épreuves par jour. Deux en une seule matinée, séparées par une petite demi-heure. Ce n'est pas tout, les matinées qui commençaient à 8h30 débuteront désormais à 8h. Pis encore, les journées où l'élève passe trois matières, il n'aura qu'une demi-heure entre chaque épreuve. Il ne pourra pas se reposer, vu que même la pause de midi à été supprimée. Il termine le dernier examen de la matinée à 12h30 et commence le 1er de l'après-midi à 13h. Cet examen, qui est national, ne prend plus en compte la particularité de la région du Sud en programmant des épreuves de l'après- midi à partir de 15 h à cause des fortes chaleurs qui y règnent entre 13h et 14h! Ces nouveaux horaires vont certainement être justifiés du fait que le bac de cette année coïncide avec le mois sacré du Ramadhan. Mais cette justification est une arme à double tranchant vu que justement l'élève a besoin de plus de temps pour se reposer durant cette période. Le bac dans sa version 2017 ne s'annonce, de ce fait, pas de tout repos! Cela même si le ministère tente de rassurer en notant au bas des calendriers que le contenu des sujets a été réduit pour les adapter à ces nouveaux horaires. Il est aussi précisé que la mesure des deux sujets au choix a été maintenue, tout comme celle de la demi-heure en plus pour la réflexion et le choix du sujet. Il est à préciser que pour les filières «techniques-mathématiques», le ministère ne précise pas les horaires de début et de fin des épreuves, et leur durée, se contentant de donner juste la durée des épreuves. En tout cas, malgré les «réglages» qu'il reste à faire, cette nouvelle version du bac ne peut faire que du bien pour notre système éducatif et le Trésor public qui dépensera moins dans son organisation...