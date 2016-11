11ÈME SÉMINAIRE DE LAD PHARMA À LA CLINIQUE ALGÉRO-CUBAINE DU PIED DIABÉTIQUE Un médicament miraculeux

Un malade amputé du pied diabétique ne vit que trois à cinq ans après l'opération.

Célébrant la Journée mondiale du diabète, le laboratoire pharmaceutique algérien «Lad Pharma» a tenu hier son onzième séminaire national. Cette manifestation a été organisée à l'occasion de l'ouverture à Alger (El Harrach) de la clinique algéro-cubaine «Ibn Nafis».

La mission de cet établissement hospitalier, le premier du genre en Algérie, consiste en la prise en charge de l'ulcère du pied diabétique.

Organisée par les laboratoires pharmaceutiques algérien et cubain, Lad Pharma et Cigb/Heber Biotec, en l'occurrence, cette rencontre médicale est importante, au vu des nombreux médecins et professeurs de renom qui y ont assisté en tant que simples participants ou conférenciers. On relève parmi eux la participation active de deux éminents docteur et professeur cubains, MM. Hernandez Diosmar Batista et Valdes Napoles Jorges Luis.

Le pédologue Dr. Batista, a abordé le «Rôle de la podologie dans la prise en charge du pied diabétique». Quant au chirurgien vasculaire-angiologue, Jorges Luis, il a traité du «Rôle de la clinique algéro-cubaine «Ibn Nafis» dans la prise en charge du pied diabétique».

Présidés par le Dr. Abdelkrim Djebbar, DG de Lad Pharma, et le professeur Mohamed Nadjib Bouayed, les travaux du séminaire ont traité notamment des conditions d'injection du médicament «miracle» Heberprot-P...et surtout de l'amputation du pied diabétique dont le risque diminue avec ce médicament et la pommade Hebermine, à la nouvelle clinique algéro-cubaine «Ibn Nafis» de Mohammadia (Belle Vue), à El-Harrach. Réalisée par les laboratoires Lad Pharma, en partenariat avec le centre de recherches en génie génétique cubain, concepteur, cette clinique a été inaugurée samedi par l'ambassadeur de Cuba en Algérie. C'est le premier établissement spécialisé dans la prise en charge de l'ulcère du pied diabétique. En collaboration avec le laboratoire cubain, Heber Biotic, Heberprot-P et la crème cicatrisante Hibermin, ont été introduits en Algérie. Issus de l'industrie biotechnologique, ils accélèrent la cicatrisation chez les diabétiques.

Les Cubains, qui assisteront le personnel médical et paramédical de la clinique «Ibn Nafis» vont inculquer aux malades un suivi du point de vue alimentaire et comportemental. Entre 8000 et 13.000 amputations par an sont exécutées en Algérie. Reste cependant la question de remboursement par la sécurité sociale de ce médicament «miracle». Entre 5% et 10% de diabétiques souffrent de lésions au pied. Les atteintes au pied (complication du diabète) constituent 10 à 20% des motifs d'hospitalisation.

Le coût de prise en charge d'une amputation est estimé à près de 9 millions/DA! Approché par L'Expression, le professeur Daoud Roula, chef de service de médecine interne au CHU de Constantine, a confié

qu'«un malade amputé meurt dans les trois à cinq ans après son opération».