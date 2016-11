LA RN 26 COUPÉE À AKBOU Les citoyens exigent le départ du maire

Par Arezki SLIMANI -

La crise a eu pour conséquence le blocage de 944 projets, pour plus de 600 milliards de centimes.

La Route nationale 26 reliant la wilaya de Béjaïa vers le centre du pays a encore une fois fait l'objet de fermeture et pratiquement pour la même raison. Les citoyens de la ville d'Akbou ont encore une fois exprimé leur colère suite à la situation qui prévaut au niveau de leur commune depuis plus de quatre ans. Hier, ils ont réinvesti l'axe routier au niveau de la zone industrielle. La décision a été prise avant-hier par les citoyens de la commune d'Akbou, qui s'étaient réunis au centre culturel de la commune.

A la différence des précédentes actions initiées la semaine dernière, l'action d'hier se veut un énième appel au wali de Béjaïa pour mettre un terme au blocage de l'APC d'Akbou, qui perdure depuis plusieurs années. Un blocage qui trouve sa raison d'être dans la crise qui n'en finit pas de secouer l'Assemblée populaire communale issue du dernier scrutin des locales de 2012 avec toutes ses retombées néfastes sur l'économie locale et la vie quotidienne des habitants de la commune. Les citoyens frondeurs n'exigent plus le règlement de la crise mais vont plus loin en réclamant et pour la deuxième fois, le départ des 23 élus, entendre par-là la dissolution pure et simple de l'assemblée. A ce titre, ils interpellent autant les autorités de wilaya que le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales pour dépêcher une commission d'enquête pour s'enquérir de la gestion de plusieurs dossiers et des projets de la commune. Initialement, le comité des citoyens de la commune d'Akbou avait décidé de fermer le siège de l'APC et ses annexes, le siège de la daïra et le parc communal avant de se rétracter à la dernière minute afin d'opter pour la fermeture de la RN 26 dès les premières heures de la matinée. Par ailleurs, les protestataires ont dénoncé la vente du terrain et des locaux de l'ex-office oléicole d'Akbou qui comprend huit bureaux d'une superficie de plus de 2 000 m2.

Le terrain en question devait accueillir un centre commercial, affirment les frondeurs, qui ont, par ailleurs, exigé la récupération de cette assiette qui est indûment occupée par un autre individu qui conteste la même transaction décriée, qu'il convoite lui aussi. Un conflit dans un conflit. C'est dire combien est profonde la crise à Akbou, une commune laissée à l'abandon autant par les élus locaux que par l'administration de la wilaya.

Il est à noter que la crise qui perdure depuis plusieurs années a eu pour conséquences le blocage de quelque 944 projets, pour plus de 600 milliards de centimes et un excédent de 249 milliards de centimes de l'année 2016.

Il va de soi que l'action d'hier ne s'est pas faite sans conséquences sur le trafic routier, donnant une image pas très brillante de la région de Béjaïa. Mais cela reste une autre affaire qui intéresse peu de monde, du moins jusque-là