HAND SLIMANA A ÉTÉ ASSASSINÉ IL Y A 6 ANS Le village Imekhlef se remémore

Par Kamel BOUDJADI -

Ce sixième anniversaire intervient alors que l'Algérie connaît un débat animé sur la peine de mort. Cette journée de commémoration devrait d'ailleurs être une autre occasion pour la réflexion sur cette question cruciale.

Le village Imekhlef commémore aujourd'hui, le sixième anniversaire de l'assassinat de son enfant Hand Slimana. Cette localité, située à Aghribs, a en effet enterré un de ses enfants, assassiné un certain 14 novembre 2010 après une tentative de kidnapping. Entrepreneur, Hand Slimana a, pour rappel, succombé à ses blessures causées par les balles reçues alors qu'il tentait de s'extraire de ses ravisseurs qui avaient tenté de le kidnapper alors qu'il rentrait chez lui en compagnie de son cousin.

Aujourd'hui donc, il est devenu une tradition dans son village de célébrer cette date funeste. Dans la dignité et la résolution, sa famille, ses amis, les villageois commémorent chaque année l'anniversaire de cet acte abominable qui a endeuillé tout une famille. Aussi, un programme de commémoration a été concocté pour la circonstance. En premier lieu, une cérémonie de recueillement se déroulera au cimetière du village où repose le défunt Hand Slimana. Le recueillement sera accompagné d'un dépôt de gerbes de fleurs sur sa tombe. Des témoignages et des prises de parole se tiendront, animées par ses amis et les membres de sa famille. En fait, le village Imekhlef passera cette journée comme si Hand Slimana était encore là. L'enfant d'Imekhlef avait en effet travaillé pour l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens du village et la pérennisation de cette commémoration est une façon pour ces derniers de lui dire qu'ils ne l'oublieront pas.

Cet anniversaire n'est cependant pas comme les précédents. Cette sixième commémoration intervient alors que l'Algérie connaît un débat animé sur la peine de mort. Cette journée de commémoration devrait d'ailleurs être une autre occasion pour la réflexion sur cette question cruciale de la vie des nations.