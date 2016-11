PROJET DE LOI SUR LA PME-PMI Les députés réclament un vrai bilan

Par Nadia BENAKLI -

Le bilan des privatisations est de nouveau revendiqué. Les députés étaient nom-breux à interpeller le gouvernement sur cette question. Lors des débats sur le projet de loi d'orientation pour le développement des PME-PMI, tenus hier à l'APN, de nombreux intervenants ont réclamé la présentation du bilan des privatisations et des dispositifs d'emploi. «Cela fait dix ans que nous revendiquons le bilan des privatisations, mais en vain», a regretté le député du PT Ramdane Taâzibt qui soutient que ce projet de loi est une autre forme de privatisation. «Alors que le président de la République a lui-même avoué en 2008 l'échec de la politique de privatisation, nous, nous continuons à aller dans ce sens sous d'autres méthodes», a-t-il affirmé. Pour lui, le partenariat public-privé est une forme de poursuite de la privatisation. Taâzibt estime que ce n'est pas normal de continuer à offrir des avantages aux privés sans qu'il y ait des résultats palpables. «C'est une erreur de confier la gestion des zones d'activités industrielles au privé», a-t-il martelé en précisant que plusieurs investisseurs ont bénéficié d'assiettes foncières sans pour autant qu'il y ait de projet. Plusieurs députés de différentes formations politiques sont également intervenus dans ce sens. «Il n'y a aucune statistique sur les résultats des différentes politiques d'encouragement pour la création de la richesse», a déploré de son côté, Hayat Tayati Meziani, députée du FFS. Celle-ci estime que le gouvernement a donné assez d'avantages et de facilitations aux investisseurs et le résultat n'est pas reluisant. «Accorder des avantages aux investisseurs est une bonne chose certes, mais il faut qu'il y ait un contrôle et un suivi», a soutenu Djaouida Ben Tlemçani députée FLN. Cette élue suggère de mettre en place une commission qui va veiller sur la bonne gestion des fonds de l'Etat en ces temps de crise. «On ne peut continuer à accorder des prêts sans qu'il y ait un résultat probant», a-t-elle insisté. De son côté, le député Salah Dekhili du RND a appelé à mettre un terme aux dépassements au niveau local dans l'octroi des assiettes de terrain. Ce dernier a jugé que ce projet de loi apporte des dispositions importantes pour le développement de la PME-PMI. Le député Mohamed Esseghir du parti d'EL -Adala a egalement été critique dans son intervention.

«Les efforts déployés par l'Etat et les fonds consacrés n'ont pas permis au secteur de l'industrie de connaître un essor», a-t-il affirmé en précisant que la facture d'importation démontre que le pays ne produit rien. Le député Youcef Khebaba de l'Alliance de l'Algérie verte estime que ce projet n'a rien ramené de nouveau concernant les mécanismes de création de richesse. «Nous tournons en rond depuis 2005 en distribuant à chaque fois des avantages aux investisseurs sans qu'aucune politique industrielle à court ou à moyen terme ne soit mise en place», a-t-il affirmé. Tout en rappelant l'objectif tracé par le gouvernent, à savoir atteindre les 2 millions de PME-PMI, ce député de l'AAV a précisé que seulement 700.000 entreprises ont été créées dont 90% ne comptent pas plus de 10 ouvriers. Pourquoi? Il explique que les dispositifs d'accompagnement des entreprises ont un caractère social et n'ont pas le sens de l'entrepreneuriat.

Le député Salah Sadaoui a également épinglé le gouvernement sur ce point. Tout en affichant son soutien pour le projet, ce dernier a rappelé que les millards offerts dans le cadre du dispositif Ansej et de la Cnan n'ont pas permis de lutter contre le chômage. «Il faut axer sur la formation avant d'octroyer des aides pour la création des petites entreprises», a-t-il insisté. Enfin, Samira Kerchouche, élue du parti majoritaire a soulevé dans son intervention plusieurs problèmes relatifs au manque de communication entre la direction et les structures locales et l'annonce des marchés publics dans des journaux inconnus.

Lors de sa présentation, le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb, a précisé que ce projet de loi vise à revoir la restructuration des entreprises à travers l'Agence de développement des petites entreprises et la création d'une commission consultative pour la promotion de la PME-PMI.