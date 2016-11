Le syndrome du complot

Dans un ministère aussi important que celui de l'Agriculture, élevé au rang de priorité nationale dans le cadre du nouveau modèle économique de croissance, il n'est pas admis de faire montre de légèreté dans la gestion des filières dites stratégiques. Faut-il rappeler que ce département gère une partie non négligeable des transfert sociaux. Les subventions directes de produits de première nécessité sont mouvementées par des offices dépendant directement du ministère de l'Agriculture, l'Office national interprofessionnel du lait (Onil) et l'Office algérien interprofessionnel des céréales (Oaic) qui sont, en réalité, les deux «veines» qui alimentent une grande partie de la population et constituent un soutien incontournable aux couches les plus défavorisées. Il n'est pas besoin de préciser que si les prix du lait, de la farine et de la semoule n'ont pas bougé depuis plus d'une quinzaine d'années, c'est principalement en raison de l'implication directe de l'Etat dans l'approvisionnement du marché à des prix abordables pour tous les citoyens. Les plus démunis d'entre les Algériens peuvent acheter leurs sachets de lait et leurs baguettes de pain. Le rôle du ministère de l'Agriculture consiste à garantir à tous l'accès à ces denrées de base. Pour cela, il est impératif que le ministre en charge de ce département soit à cheval sur l'approvisionnement du marché et la distribution équitable du produit. Souffrir d'une pénurie de semoule, de farine ou de lait est inadmissible, en cas de disponibilité de ces produits sur le marché. En l'espèce, il y a lieu de souligner qu'à aucun moment, même aux pires moments de la crise économique et sécuritaire des années 1990, l'Algérie n'a manqué de semoule. De fait, parler de raréfaction d'un de ces produits sur le marché en 2016 relève de l'inimaginable. On pourrait admettre quelques dysfonctionnements passagers, en raison d'une usine une minoterie en panne technique subite, auxquels cas, des solutions sont préconisées dans les 24 à 48 heures. C'est ce que l'Algérie a épisodiquement vécu. Mais lorsqu'un ministre met en doute l'existence d'une pénurie alors qu'elle fait rage aux quatre coins du pays, c'est qu'il n'y a pas volonté de régler le problème, mais de lui tourner le dos en usant d'une forme de communication surannée et inefficace. D'ailleurs, lorsqu'on communique sur du vide, on ne règle pas un problème, on le complique. Cela pour dire que ce long épisode de la pénurie de lait en sachet qui dure depuis plusieurs jours, sans qu'on sache ce qui l'a provoqué, ni les mécanismes mis en place pour l'enrayer, renseigne sur la manière inquiétante qu'a le ministre de l'Agriculture d'aborder des sujets aussi sensibles que l'alimentation des Algériens. Et pour cause, si pour des produits subventionnés, donc sous contrôle total de l'Etat et dont les prix sont administrés, la défaillance du ministre est criarde, qu'en sera-t-il donc pour le poulet et la pomme de terre, deux autres denrées stratégiques qui garantissent un minimum de protéines aux plus démunis. Si le ministre n'a pas vu venir la crise du lait, saura-t-il voir celle de la pomme de terre, qui connaît épisodiquement des tensions? Il faut dire que les prédécesseurs de Chelgham faisaient des pieds et des mains pour raccourcir au mieux les périodes de flambée des prix et d'année en année, ils amélioraient la disponibilité des produits agricoles. Mais la gestion «complotiste» de Chelgham repose sur des données subjectives et peut-être même imaginaires. On ne peut pas mieux faire, si l'on veut bloquer toute la machine de l'agriculture nationale.