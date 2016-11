GOUVERNEMENT-WALIS Dans les coulisses de la réunion

Par Amar INGRACHEN

La feuille de route est tracée

L'ambition du gouvernement séduit, mais ne rassure pas suffisamment. Entre démesure et audace, elle fait surtout réfléchir.

Un grand rendez-vous. Attendu depuis au moins quelques mois. C'est qu'il s'agit d'un face-à-face entre le gouvernement et ses relais dans les collectivités locales, une occasion pour l'un de réaffirmer ses orientations et une opportunité pour les autres de s'en inspirer pour mieux dessiner leur feuille de route. Dans les halls du Palais des nations, les walis, tous moulés dans leur tenue officielle, n'avaient pas l'air serein. Pas hagards non plus. Interrogateurs, ils se posent sans doute des questions sur les moyens de mener leurs missions qui ont tout l'air d'être nouvelles: participer effectivement à la mise en marche de l'économie nationale en faisant adhérer l'ensemble des collectivités locales à la démarche du gouvernement en dotant chacune d'elles de la capacité d'y contribuer. Il s'agit, autrement dit, de mettre en place les conditions nécessaires à l'épanouissement de l'investissement productif, de préparer l'administration pour jouer son rôle d'accompagnateur-facilitateur et trouver de nouvelles ressources pour financer les communes et les sortir de leur précarité budgétaire avec, en sus, l'indiscutable obligation de résultat.



1000 communes dans la précarité

Naturellement, une telle rigueur, jamais observée depuis l'indépendance par un quelconque gouvernement, semble choquer quelques-uns. «On ne peut pas réussir en 3 ans ce que nos prédécesseurs n'ont pas pu réaliser en 50 ans», susurre un wali, en mordant une cigarette, en direction d'un de ses collègues, faisant allusion au cap que se fixe l'équipe Sellal. «Plus de 1000 communes sont dans la précarité la plus totale. Prétendre les sortir de cette situation est certes une ambition qui peut être louable, mais dans les conditions actuelles, le défi n'est pas facile à relever d'autant plus que les caisses de l'Etat se vident à vue d'oeil et que les citoyens ne sont pas prêts à mettre leur argent dans les banques. Preuve en est l'échec de la mise en conformité fiscale», lâche un autre présent à la rencontre dont nous n'avions pas pu connaître le statut et l'identité.

De son côté, un autre wali, qui a bien voulu nous parler, mais qui a requis l'anonymat, «il n'est pas facile pour un commis de l'Etat de mobiliser la population d'une wilaya autour d'un projet de redressement national, y compris quand ce redressement est vital». «Pour faire adhérer la population de ma wilaya massivement à la démarche du gouvernement, l'implication des élus est indispensable. Or, ceux-ci ne sont pas toujours en phase avec l'exécutif. Parfois, ils sont en total déphasage avec lui. De ce fait, la démarche devient quasi impossible, à moins qu'il y ait une forme de réconciliation symbolique lors des prochaines échéances électorales entre les différentes forces politiques. Ceci dit, la situation est telle que nous n'avons pas d'autres choix que de nous mettre au travail. Les propos du Premier ministre et du ministre de l'Industrie, de la ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication particulièrement, sont encourageants. Je ne suis pas en mesure d'évaluer prospectivement leur portée à court et à moyen terme, mais je pense que le minimum vital en termes de résultats sera atteint», nous a-t-il indiqué.

Par la suite, un sourire en coin, une main dans la poche, posture traduisant une certaine confiance en la situation et ce qu'elle promet, notre interlocuteur s'est dit partisan des thérapies de choc. «Il est vrai qu'en tant que commis de l'Etat, je privilégie toujours la prudence et le long terme sur l'audace et son lot de risques, néanmoins, vu la complexité de la crise, l'enchevêtrement de plusieurs problèmes qui vont du plus banal comportement bureaucratique au plus complexe enjeu politique, sécuritaire et économique, il vaut mieux opter pour une stratégie de choc, seule à même de réveiller les forces vives du pays et de leur faire prendre conscience de l'insoutenabilité de la situation actuelle», a-t-il ajouté.

Un député d'un parti au pouvoir n'a pas, lui non plus, caché son inquiétude. «L'ambition du gouvernement est à saluer.

Les chiffres que nous donnent certains ministres nous rassurent. Mais nous savons très bien que la politique n'est pas une science exacte et n'obéit pas à la logique des chiffres. C'est une affaire de sentiments. Et en la matière, il n'est pas faux de dire qu'entre le gouvernement et le peuple, le fossé est grand. Pour ne pas parler de divorce, disons qu'ils font chambre à part. Une telle situation n'est pas de nature à encourager un décollage d'une telle ampleur. Il faut des signes très forts», recommande-t-il non sans insister sur son soutien indéfectible et inconditionnel à la démarche gouvernementale.

Concernant la proposition de Hadji Baba Ammi d'aller progressivement vers la fiscalisation des activités agricoles dans l'objectif de ramasser des ressources supplémentaires aux communes rurales, notre député estime qu'il s'agit d'une mesure contre-productive qui risque de démobiliser les petits agriculteurs et de les éloigner davantage de la sphère décisionnelle.



Des chiffres... rassurants

Néanmoins, entre nuances, relativisation, inquiétude, crainte, ambitions, un chef d'entreprise connu sur la place et néanmoins membre d'une organisation patronale, s'est refusé catégoriquement au pessimisme, même relatif, qui règne sur certains visages. «Tout est possible», crie-t-il. En effet, selon lui, tout réside dans la volonté de faire. «Si le gouvernement est animé d'une volonté sincère de sortir de l'engrenage de la rente, de mettre fin définitivement à ses réflexes rentiers et d'engager des réformes irrévocables sur au moins une dizaine d'années en les menant de concert avec l'ensemble des acteurs concernés, il est tout à fait possible d'aller vers une économie émergente, le tout étant de mettre celle-ci au coeur de la démarche de toutes les politiques de développement», estime notre interlocuteur. «Libérer l'initiative, réformer l'administration de sorte qu'elle devienne un facilitateur et non pas un frein, libérer l'accès aux financements et au foncier industriel, mettre en place une politique fiscale incitative, tenir un discours politique rassembleur, rigoureux et ambitieux, va sans nul doute nous mener vers le progrès et la prospérité.

Une seule condition indispensable: inscrire cette démarche dans le long terme et ne jamais tabler sur la remontée des prix du pétrole. On doit agir comme si c'était notre unique et dernière chance», ajoute-il, imperturbable, le poing serré en signe de challenge.

L'avenir se construit et le chemin qui y mène se choisit au présent. En s'engageant dans des projets nationaux comme son nouveau modèle de croissance, continentaux comme le Forum africain d'investissement et d'Affaires, et internationaux, comme les différents forums bilatéraux qu'elle tient avec les partenaires étrangers, notamment européens et américains, l'Algérie se donne un agenda et se met simultanément dans l'obligation de le respecter. C'est désormais une question d'avenir, de dignité. D'honneur. Envers les Algériens d'un côté. Envers les partenaires étrangers de l' autre côté. Il s'agit là de son deuxième serment après celui de Novembre. Pas question de le trahir... C'est le message qui se lit sur les visages de jeunes énarques, invités à prendre part à cette rencontre au titre d'observateurs. Tous souriants, probablement insouciants, ils prêchent en tout cas cet espoir, naïf mais sans doute têtu, de voir l'Algérie debout sur ses deux jambes, les yeux toujours rivés vers des horizons nouveaux.