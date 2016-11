SON DÉPARTEMENT A ORGANISÉ HIER UNE OPÉRATION DE DON DU SANG Lamamra donne l'exemple

Par Madjid BERKANE -

Le ministre qui s'est présenté en premier pour donner de son sang, a été suivi par tous les cadres supérieurs du ministère et les autres employés.

«Nous sommes des enfants de la société et il est tout à fait normal que nous ressentions les souffrances de nos concitoyens. En plus, c'est un devoir. La vie des autres dépend de cette substance. Participer à sauver une vie de quelqu'un, est le geste le plus noble qu'une personne puisse faire dans sa vie. Nous répondrons toujours favorablement à ce genre d'actions.» C'est en ces termes que le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a commenté hier son geste de don du sang, à l'occasion de l'opération qu'a organisée son département en collaboration avec l'Agence nationale du sang et le service hémobiologie transfusion sanguine du CHU Mustapha-Pacha à l'intention de tout le personnel du ministère des Affaires étrangères. Le ministre qui s'est présenté en premier, a été suivi par tous les cadres supérieurs et les employés travaillant au sein du ministère.

Mme Ould Kablia, directrice générale de l'Agence nationale du sang, très émue, a tenu à exprimer son entière satisfaction par rapport à l'initiative prise par un ministère aussi important que celui des Affaires étrangères. «Je suis extrêmement heureuse de voir le ministre des Affaires étrangères et ses cadres donner spontanément leur sang. Sincèrement, je ne trouve pas de mots pour remercier le ministre et ses cadres pour cette initiative», a-t-elle dit aux journalistes présents en grand nombre.

La directrice générale de l'Agence nationale du sang, pour remercier le ministre lui a remis un trophée et une attestation de reconnaissance. Mme Ould Kablia a exprimé, par ailleurs, son souhait de voir d'autres départements et responsables s'inspirer de cette initiative. «J'espère que d'autres départements s'inspireront du geste du ministère des Affaires étrangères et lui emboîteront le pas.».

Le souhait de Mme Ould Kablia est celui aussi de Mme Hadj Ali Saichi, chef du service hémobiologie-transfusion sanguine au CHU Mustapha-Pacha qui n'a pas caché, elle aussi, sa satisfaction quant à l'initiative d'hier. Mme Hadj Ali a profité de cette occasion pour appeler les citoyens à renouer avec le don du sang et de ne pas se contenter du don occasionnel. «Le nombre d'accidents a doublé en Algérie. Le besoin en sang ne fait que s'accentuer. Nous avons certes des donneurs fidèles, mais leur nombre est insuffisant. Nous voulons que nos concitoyens sachent que la vie d'un accidenté de la voie publique ne pourrait être sauvée que par le sang qu'ils donnent.»