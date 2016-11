À DEUX SEMAINES DE SA RÉUNION À VIENNE L'Opep mise sur l'Algérie

Par Saïd BOUCETTA -

Rendez-vous crucial à Vienne

Le défi de réussir la réunion de Vienne à portée de main, si l'on prend en compte l'optimisme dont ont fait montre les ministres algérien et saoudien.

La réunion du Haut comité d'experts chargé de fixer les quotas de production de l'Opep se tiendra le 21 novembre prochain. La date initiale était fixée au 25 du même mois à Vienne. La décision d'avancer cette rencontre décisive pour l'avenir du marché pétrolier international a été prise d'un commun accord entre l'Algérie et l'Arabie saoudite. C'est ce qui ressort du communiqué commun qui a sanctionné la visite avant-hier en début de soirée du ministre saoudien du Pétrole. Les deux parties ont «jugé pertinente l'idée d'avancer la réunion du Haut comité d'experts (...) afin de donner le temps aux ministres de mieux examiner et d'apprécier les propositions du comité et, éventuellement, de se concerter afin de mieux préparer la réunion ministérielle du 30 novembre 2016», souligne le même communiqué. Pour les deux ministres qui donnaient la nette impression d'être parfaitement en phase, cette démarche «permettrait de réunir les bonnes conditions pour assurer sa réussite». Cette précision a le mérite de montrer toute la disponibilité du premier acteur de l'Opep à faire de son mieux pour donner à l'accord d'Alger une application positive sur le terrain. D'ailleurs, l'une des raisons du déplacement du ministre saoudien à Alger consiste à réaffirmer son soutien audit accord qui fixe le plafond de production de l'Opep entre 32,5 à 33 millions de barils/ par jour.

L'adhésion de l'Arabie saoudite au respect de ses engagements est bien évidemment conditionné par l'acceptation de l'Iran de ne pas dépasser le seuil des 4 millions de baril par jour. De même, le souci de voir le premier producteur mondial qu'est la Russie, respecter sa part de l'accord intéresse grandement les Saoudiens. L'Algérie, qui dispose d'excellentes relations avec les deux pays qui «font peur» à l'Arabie saoudite, est à même de réussir le tour de force d'amener tout ce beau monde à parapher un document portant réduction de la production de l'Opep, avec l'engagement des pays hors Opep de respecter les nouvelles règles du jeu.

Le défi est vraisemblablement à portée de main, si l'on prend en compte l'optimisme dont ont fait montre les ministres algérien et saoudien «quant à la perspective de trouver un accord juste, équilibré et équitable lors de la prochaine réunion de l'Opep prévue le 30 novembre à Vienne qui viendra concrétiser l'accord d'Alger», rapporte le communiqué. sur le sujet, Nourredine Bouterfa a déclaré que l'accord d'Alger était déjà en cours de mise en oeuvre et que les préparatifs pour la réunion de l'Opep se déroulaient dans un esprit «constructif et coopératif». Ce qui autorise l'avancement de la date de la réunion des experts, puisque apparemment le dossier est d'ores et déjà ficelé. «Je suis optimiste. Nous allons, je l'espère, parvenir à un accord collectif à Vienne qui mettra en oeuvre la décision d'Alger et qui démontrera que l'Opep est encore une organisation opérante et active en vue de stabiliser les marchés», a ajouté M. Bouterfa.

Mais au-delà de l'aspect technique qui semble assez bien maîtrisé par l'Algérie qui assure la présidence du fameux Haut comité des experts, le ministre saoudien a rappelé combien l'accord d'Alger «a transformé les marchés pétroliers et a amélioré les relations entre pays membres de l'Opep en convergeant les opinions et en aboutissant à un accord dont la mise en oeuvre est aujourd'hui une nécessité», note le communiqué. Sans commentaire.