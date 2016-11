ACNO L'Ordre du mérite olympique à Mohamed Raouraoua

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Mohamed Raouraoua, recevra aujourd'hui à Doha, l'Ordre du mérite olympique de l'Association des comités nationaux olympiques (ACNO), lors de la 21e assemblée générale de cet organisme, a indiqué le Comité olympique algérien (COA). Cette haute distinction, qui lui sera décernée «sur proposition» du COA, sera remise par Sheikh Ahmed El Fahd Assabah, président de l'Acno en présence de 205 présidents des Comités nationaux olympiques, du patron du CIO, Thomas Bach ainsi que du Premier ministre qatari, Abdallah ben Nasser ben Khalifa Al Thani. L'Ordre du mérite olympique de l'Acno est décerné aux dirigeants et personnalités du monde sportif en «reconnaissance internationale à leur dévouement au mouvement sportif et olympique», explique le COA, qui honore ainsi le «Mouvement sportif algérien en distinguant un des meilleurs dirigeants de l'Algérie ayant beaucoup donné au sport algérien, à l'Afrique et au football mondial».