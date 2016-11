UTILISATION DU GAZ DE VILLE On sensibilise à Bouira

Par Abdenour MERZOUK -

L'hiver est synonyme de froid et d'utilisation excessive des moyens énergétiques de réchauffement. La SDC de Bouira, en prévision de cette période, vient de lancer une campagne de sensibilisation contre les accidents résultant d'une mauvaise utilisation du gaz. Dans un communiqué transmis aux rédactions locales des titres nationaux, la cellule de communication de la SDC Bouira précise que comme de coutume, et à chaque période hivernale, caractérisée par le recours intense des citoyens à l'utilisation du gaz naturel pour les besoins de chauffage, la direction de distribution de Bouira en collaboration avec la direction de la Protection civile entame aujourd-hui mardi 15 novembre 2016 une campagne d'information, de sensibilisation des citoyens sur l'utilisation convenable du gaz naturel.

Cette opération est rendue vitale par le fait qu'une accélération très remarquée du taux de pénétration du gaz naturel a été impulsée ces dernières années à la faveur de différents programmes de l'Etat, qui a fait que l'élargissement de cette desserte en gaz a rendu indispensable un effort très soutenu et efficace sur le volet de la sensibilisation. Les deux organismes publics comptent jeter leur dévolu sur les localités nouvellement alimentées en gaz naturel.

Le programme de la campagne de sensibilisation comporte des communications et des rencontres dans des lycées, CEM et centres de formation professionnelle, en plus des dépliants à distribuer. En plus des conseils et des conduites à suivre, les organisateurs ont retenu dans ce programme de sensibilisation des conférences sur la définition du gaz naturel, les risques qu'il peut présenter dans certaines situations, les normes techniques relatives à la réalisation des installations intérieures et l'entretien des appareils fonctionnant au gaz naturel... le lancement officiel de la campagne sera donné au niveau du lycée de la cité des 140 Logements où trois cas d'asphyxie avaient été enregistrés l'hiver de l'année écoulée. Le mercredi, les spécialistes se rendront au centre de formation professionnelle de M'Chedallah pour une séance identique.

Cette campagne de sensibilisation se poursuivra pour toucher le maximum de localités de la wilaya jusqu'à la fin de la saison hivernale de l'année 2017.