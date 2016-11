UN PROJET DE CENTRALE ÉLECTRIQUE MENACE LES VILLAGES Alerte générale à Chemini

Par Arezki SLIMANI -

Les citoyens ne veulent pas se laisser faire

Le projet se retrouve dans un cercle de glissement profond et complexe.

Une commission de wilaya composée des directions de la Sonelgaz, de l'énergie et des mines, le chef de daïra et les maires des communes concernées étaient encore en fin de journée d'hier en conclave avec les comités de villages de la commune de Chemini afin de voir clair dans l'affaire d'un projet de construction d'une centrale électrique, juste au pied de l'antenne TDA à Akfadou, dont les inconséquences ont mobilisé trois jours durant les citoyens de la région.

Les citoyens de la localité tenaient des rassemblements quotidiens depuis trois jours de 7 heures du matin jusqu'à tard dans l'après-midi. Les comités de villages alertaient les autorités sur «les graves inconséquences de ce projet» et ce après avoir sollicité les services d'un laboratoire pour expertise du site, et un rapport a été établi et transmis par ces comités de villages au wali de Béjaïa pour intervenir.

Pour réaliser ce projet, «l'entreprise en charge des travaux a extrait des milliers de mètres cubes de déblais qu'elle a mis en remblais juste à 300 mètres linéaires de la limite de chantier, provoquant des désordres énormes», nous expliquait cet habitant de Louta. Les comités de villages se sont vite rendus compte des risques et se demandaient déjà si une étude a été faite au préalable pour ce projet sur le site instable.

Résultat: des décrochements sous forme de glissements sont visibles en surface et ceci menace en contrebas des remblais déversés au point de provoquer la disparition de plusieurs nappes phréatiques d'eau potable, dont celles de Thoulmouts, qui alimentent les villages de Boumellal et Louta ainsi que les sources de Thamsegthout, qui alimentent plusieurs villages des communes deTibane et Sidi Aïch.

Le site, situé sur un rayon de plus de 500 mètres, est devenu instable y compris le projet lui-même qui se retrouve dans un cercle de glissement profond et complexe. Avec un hiver très pluvieux et neigeux, ce mouvement de terrain peut s'accélérer et menacer le premier village de la commune d'Akfadou, en l'occurrence le village de Ziwi.

Le rapport d'expertise de site dressé par des experts sollicités par les villageois conclut à une gravité de la situation et souligne une véritable catastrophe écologique et environnementale, qui peut engendrer des dégâts irréversibles pour l'ensemble de la montagne.

Au terme de cette étude, il est retenu que «le sinistre s'est produit à la faveur du concours de facteurs géologique, hydrogéologique, hydrologique et anthropique (travaux de réalisation de la centrale électrique).

Le facteur déclenchant semble être les terrassements et le remblai déversé anarchiquement, créant ainsi une surcharge sur la pente.

Le facteur accélérateur du mouvement de terrain au niveau de la zone d'étude est l'eau, par suite de son infiltration à travers la surface de terrassement et du remblai. Par ailleurs, ce glissement, d'ores et déjà actif et menaçant, risque de se poursuivre à l'avenir rendant instable la zone en contrebas du versant.

De plus, «il faut noter que la source captée alimentant en eau potable les deux villages, Boumellal et Lota, risque de disparaître par le phénomène de glissement qui se manifeste par des escarpements aux alentours et l'avancée de la coulée de boue se trouvant à quelques dizaines de mètres en amont de celle-ci».

En guise de recommandations, le rapport d'expertise note «la nécessité de prévoir en urgence une étude approfondie à la hauteur du danger constaté sur l'ensemble du site d'étude afin de dégager des solutions adéquates à mettre en oeuvre à court et à long terme pour sécuriser les sources et stabiliser la région».

Le processus étant déjà amorcé, les autorités sont mises devant le fait accompli et si elles n'interviennent pas efficacement et rapidement pour y remédier, personne ne peut prédire les futurs dégâts et leur ampleur.

Ce qui explique largement le déplacement de cette commission pour s'enquérir de la situation et établir un rapport.

Ce déplacement intervient, faut-il le souligner, à la veille d'un autre déplacement à Béjaia, prévu aujourd'hui, du directeur général de la Sonelgaz pour une visite de deux jours.