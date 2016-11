LINDA OULD KABLIA, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L'AGENCE NATIONALE DU SANG, À L'EXPRESSION "La tradition du don de sang est faible"

Par Madjid BERKANE -

L'algérien n'est pas un «bon» donneur de sang, même si le ministère des Affaires étrangères a donné l'exemple avant-hier, cela reste une exception, Linda Ould Kablia nous l'explique.



L'Expression: Une opération de don du sang au siège du ministère des Affaires étrangères, c'est inédit quand même! Pouvez-vous nous parler de cette initiative?

Dr Linda Ould Kablia: (rire): Effectivement, c'est pour la première fois qu'une telle opération se déroule au sein d'un ministère aussi important que celui des AE. Nous- mêmes, nous avons été surpris par l'initiative. Je tiens à souligner, que cette opération n'a pas eu lieu suite à la sollicitation de l'Agence. C'est le ministère qui a eu l'idée et c'est lui qui a choisi la journée d'aujourd'hui, (hier, ndlr). L'agence n'a été contactée par le ministère que la semaine dernière pour mobiliser les équipements nécessaires et expliquer un petit peu l'opération au personnel du ministère. Nous ne sommes donc là que pour superviser l'opération.



Vous déplorez le manque de conscience auprès des citoyens quant au don du sang. A votre avis, à quoi cela est-il dû?

Oui effectivement, l'engouement des citoyens algériens pour le don du sang n'est pas très important. En témoignent, les statistiques que nous avons en notre possession. Sur la quantité globale de sang que nous avons pu récolter durant le premier semestre de l'année en cours(300.000 sacs), plus de 30% l'ont été grâce aux proches des malades que nous recevons. Le reste a été récolté lors des journées de don du sang que les établissements hospitaliers organisent de temps à autre. En fait pour être claire, ce qui est déplorable en Algérie, c'est l'absence des donneurs fidèles. Le nombre de ces derniers est vraiment faible. D'où l'appel à chaque fois aux proches des malades ou des accidentés de la voie publique. A quoi est dû cela? je pense que c'est au manque de conscience de la société. Celle-ci n'est pas bien sensibilisée par rapport à la question. C'est vrai que nous, en tant qu'agence, nous organisons des journées de sensibilisation, mais, il nous est impossible de toucher toutes les couches de la société. Le ministère de l'Education que nous avons sollicité a certes répondu favorablement dans la mesure où chaque année, il y a la programmation d'un cours sur la thématique, mais, cela reste insuffisant. Le canal qui aurait pu sensibiliser le maximum de la société sur ce sujet, est celui des médias. Or, ces derniers, force est de le constater, n'ont pas encore donné une grande importance au sujet.



Vous avez dit que la quantité (300.000 sacs) que l'Agence a pu récolter durant le 1er semestre de l'année en cours, est insuffisante. Pouvons-nous connaître la quantité dont l'Agence a réellement besoin pour pouvoir faire face aux besoins exprimés annuellement?

Vous savez, la quantité de sang requise annuellement ne peut jamais être estimée et connue à l'avance. D'abord, parce qu'on n'a pas une idée précise sur le nombre de cas qui pourraient survenir durant l'année. Ensuite, j'ai dit insuffisant parce que nous n'avons jamais, du moins jusqu'à maintenant, passé une année sans problèmes en termes de prise en charge des malades. Nous faisons toujours appel aux proches et le peu de donneurs fidèles que nous avons. De plus, il y a d'autres donnes qui nous laissent toujours dans l'inquiétude, à savoir la multiplication des centres de transfusion sanguine à travers les établissements hospitaliers et l'augmentation de l'espérance de vie chez les sujets algériens.



Certains citoyens alimentent toujours un sentiment de peur par rapport au don de sang. Avez-vous un message particulier à leur transmettre?

Oui, ce sentiment est réel et nous l'avons ressenti nous -mêmes auprès des citoyens. Ce que j'ai à leur dire, c'est d'abord de les rassurer qu'il n y a aucun risque à courir en effectuant ce geste.

La quantité de sang prélevée est très bien étudiée, donc il n'y a aucun risque par rapport aux appréhensions que développent certains, cela d'une part. De l'autre, je leur demanderai de se présenter auprès de nos agences pour s'informer sur l'opération. Les citoyens doivent savoir que le sang ne se vend pas. La seule source qui pourrait le fournir est leur don.



Un dernier mot peut-être?

Je tiens à renouveler mes remerciements au ministère des Affaires étrangères pour avoir organisé cette opération. Comme je tiens également à remercier nos partenaires du CHU Mustapha Pacha et les autres centres de transfusion sanguine qui mobilisent à chaque fois leurs équipes et équipements. Bien entendu je n'oublierais pas votre journal pour l'intérêt qu'il accorde au sujet.