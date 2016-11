ORAN L'homme aux 15 mandats d'arrêt appréhendé

Par Wahib AïT OUAKLI -

L'homme le plus recherché d'Oran vient enfin d'être arrêté par les éléments de la brigade en charge de la lutte contre la criminalité. Le mis en cause, faisant l'objet de 15 mandats d'arrêt, était, avant son arrestation, membre d'une bande criminelle composée de deux autres malfaiteurs. Le coup a été opéré dans la bourgade de Sidi El Bachir, localité située dans la partie est de la ville d'Oran en venant de la wilaya de Mostaganem.

Les trois mis en cause, tous récidivistes, sont âgés entre 25 et 40 ans. Ils sont spécialisés dans la commercialisation des stupéfiants et agressions. La perquisition qui a suivi leur arrestation a permis la saisie de plusieurs bâtons de kif traité prêts à la commercialisation et plusieurs armes blanches. Ce n'est là qu'une petite partie visible d'une criminalité contre laquelle les policiers ne chôment plus ces dernières années en y faisant face. Tout récemment, une maison «close clandestine», appelé localement «El Markaz», a été démantelée par les policiers.

Le coup, opéré dans le quartier de Choupot a permis l'arrestation de quatre individus, âgés entre 30 et 40 ans, dont deux femmes. Présentés par-devant le parquet, les autres accusés ont été écroués et poursuivis pour création de lieu de débauche, la prostitution. Le démantèlement d'un tel réseau a été effectif grâce à l'implication citoyenne dans la lutte conte la prolifération des lieux de débauche. En effet, un citoyen a estimé juste d'alerter les policiers en les informant par un petit appel téléphonique sur des mouvements suspects qu'il a constatés dans la maison en question. Ces derniers dépêchés sur les lieux ont vu leurs investigations aboutir.