SOCIÉTÉ DES EAUX D'ORAN 300 milliards de centimes à recouvrir

Par Wahib AïT OUAKLI -

300 milliards de centimes. Cet énorme pactole constitue le montant des créances à recouvrir par la Société des eaux d'Oran. Pour ce faire, ladite entreprise vient d'avaliser une série de mesures lui permettant d'engranger son dû auprès des mauvais payants sans pour autant porter atteinte à leur budget. Il s'agit en premier lieu de la facilitation accordée à ces derniers invités pour régler leurs redevances par tranches. Ce processus repose sur l'établissement d'un échéancier de paiement arrangeant les deux parties, la Seor et les clients redevables. Ce n'est pas tout. Ces abonnés redevables seront, dès qu'ils auront acquitté leurs factures, de nouveaux alimentés en eau sans pour autant se voir payer d'autres frais liés à la remise en marche des compteurs bloqués par la Seor. La meilleure solution porte essentiellement sur le règlement à l'amiable du litige opposant les deux parties sans recourir à l'arbitrage de la justice. Il s'agit là de la nouvelle politique entérinée par la société gérant l'eau, dans toutes ses composantes, dans la wilaya d'Oran. Dans cette nouvelle stratégie, ladite entreprise ne cède aucunement à ses intérêts en agissant de telle sorte. Celle-ci porte essentiellement sur le rapprochement davantage des abonnés à la société en vue de passer à un meilleur traitement du litige opposant la Seor à ses abonnés sans trop de tracasseries. Dans le cadre d'une bonne mise en application d'une telle politique, l'entreprise a mis en place une autre batterie de mesures d'accompagnement. Ainsi, l'abonné peut facilement prendre attache avec l'ensemble des services de la Seor et exprimer ses doléances par voie d'Internet. Un petit clic suffit pour que l'entreprise se manifeste en dépêchant sur le champ ses agents en vue de régler telle ou telle problématique, en particulier les questions liées aux règlements des factures impayées. L'entreprise réagit à la minute qui suit en expédiant, par voie d'Internet, la facture commandée par le consommateur manifestant sa volonté de régler ses redevances. Aussi, l'entreprise a jugé utile de mettre en place un numéro vert (3002) liant gratuitement les abonnés à la société. Plusieurs facteurs ont motivé l'entreprise à passer à une pareille politique, à commencer par une certaine «irresponsabilité» affichée par certains mauvais payeurs en ne s'acquittant pas des factures de leurs consommations. A en croire nos sources, ceux-là (les mauvais payeurs) sont évalués à un taux appréciable estimé à pas moins de 48% des abonnés qui ne se rendent pas devant les guichets et antennes de l'entreprise pour régler leurs factures. «Les consommateurs payant régulièrement leurs factures sont à 52%», a-t-on indiqué. Un tel taux dénote manifestement le niveau du coup apporté à l'entreprise en lui causant des pertes sèches, d'où la décision prise par la pléiade de mesures portant nécessairement sur la rentabilité des services et prestations allouées par la Seor à ses abonnés. Ces mesures tant apaisantes ne signifient aucunement que l'entreprise est passive dans la gestion de ses réseaux alimentant les ménages d'Oran. Ces agents sévissent sévèrement en pénalisant les foyers des mauvais payeurs. Mensuellement, ce sont au moins 4 000 compteurs qui sont retirés, soit une moyenne de 48 000 compteurs/ an.