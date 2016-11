LA MÉTÉO AVERTIT DANS UN BMS VALABLE JUSQU'À CE SOIR De grosses averses sur le centre du pays

Par Massiva ZEHRAOUI -

Des cumuls jusqu'à 55 mm sont attendus dans les wilayas de Chlef, Tipasa, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Médéa, Blida et Aïn Defla.

Le mauvais temps est de retour au centre du pays! Les Algériens ont été surpris, hier en milieu de matinée, par de fortes pluies alors que la journée avait débuté par un soleil radieux. Un bulletin météo spécial (BMS) a de suite été publié par Météo Algérie. Il annonce de grosses averses sur le centre du pays. Huit wilayas sont concernées par ce BMS qui est valable depuis hier 15 h jusqu'à ce soir 15h. «Les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement 50 mm durant la validité», est-il souligné dans ce BMS. Les wilayas concernées sont: Chlef, Tipasa, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Médéa, Blida et Aïn Defla. «Des pluies assez marquées, parfois sous forme d'averses orageuses, affecteront plusieurs wilayas du pays», est-il décrit dans le même BMS. Selon les prévisions des météorologues, le mauvais temps devrait se poursuivre au-delà de la validité de ce bulletin météo spécial. Le soleil devrait remontrer le bout du nez à partir de jeudi avant de s'installer durant toute la semaine prochaine. Les températures, elles, avoisineront les 17 ° avant de monter crescendo pour atteindre lundi prochain un pic de 22 °. Une bonne nouvelle donc pour le pays qui est menacé par la sécheresse après un été des plus chauds et un hiver qui tarde à s'installer, surtout que même l'année dernière a été des plus sèches, l'hiver n'étant arrivé qu'au début du...printemps. Bien que prévisible, la sécheresse est la catastrophe naturelle la plus coûteuse et la plus meurtrière de notre époque. Les conséquences qui en découlent sont des plus terribles. D'abord, sur l'agriculture: l'irrigation des cultures (telles que le blé) est affectée par la sécheresse car les réserves d'eau sont faibles. Les conséquences de la sécheresse peuvent perdurer longtemps après le retour des pluies: produits alimentaires rares et chers, ressources en eau peu abondantes. La sécheresse est souvent suivie d'inondations de grande ampleur qui surprennent les populations au moment où elles sont les plus vulnérables. La santé des populations n'est pas en reste des menaces de la sécheresse, les enfants et les personnes âgées sont très fragiles et sensibles aux fortes chaleurs car ils n'ont ni le réflexe ni l'envie de boire pour lutter contre la déshydratation. Enfin, la sécheresse tarit les sols et altère le bon développement de la faune et de la flore. Ainsi, les incendies sont souvent nombreux en période de sécheresse, à l'exemple des récents incendies survenus un peu partout dans le pays. Après un mois d'octobre qui a atteint des records de chaleur, atteignant 38° dans certaines régions du pays, les températures semblent revenir à la normale pour ce mois de novembre.