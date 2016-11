DÉBAT SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES 2017 Entre soutien et critique

Par Nadia BENAKLI -

Les débats promettent d'être chauds

Devant les députés, le grand argentier du pays a défendu le projet de loi de finances 2017 en assurant que son objectif est de préserver les grands équilibres financiers de l'Etat.

Les uns applaudissaient, les autres avertissaient. Les interventions sur le projet de loi de finances 2017 ont été marquées par des débats contradictoires. Les députés étaient partagés dans leurs appréciations sur les dispositions contenues dans ce projet de loi. Les représentants des partis de la coalition ont vivement soutenu la démarche du gouvernement. «Ce projet sauvegarde les subventions et les transferts sociaux et maintient la subvention des secteurs sensibles comme l'éducation et la santé», a déclaré en préambule le député FLN, Baha Eddine Tliba qui a ouvert le bal des interventions.

Connu pour son discours fort de la langue de bois, ce dernier a saisi l'occasion pour mettre en exergue le bilan du chef de l'Etat durant ses quatre mandats. «C'est grâce au président de la République que le pays connaît un développement aujourd'hui», a-t-il reconnu. Sa consoeur était sur la même longueur d'onde. «Le président de la République a su comment protéger le pays en le libérant de la dette extérieure», a affirmé Hizya Roussam. Cette élue estime que le pays serait dans une position fragile s'il n'avait pas liquidé sa dette. Elle a justifié «que son parti ne peut pas s'opposer aux projets de lois qui traduisent la volonté du chef de l'Etat».

Les députés du RND ont également réitéré leur soutien au président de la République. «Nous soutenons la politique du président de la République qui a déployé des efforts pour développer le pays et réduire les conséquences de la crise économique», a précisé Salah Dakhili, député du RND de Sétif. Ce dernier a, cependant, été critique envers le gouvernement. Tout en soutenant les nouvelles dispositions apportées dans le projet de loi de finances 2017, Dakhili a relevé le caractère conjoncturel des dispositions prises par l'Exécutif pour faire face à la crise.

«La chute des prix du pétrole a sérieusement ébranlé le gouvernement lequel a fait preuve de manque de stratégie et d'absence de politique de planification», a-t-il déploré. Ce dernier estime que le gouvernement s'attend à un miracle qui va pousser les prix du baril de pétrole à la hausse. «Toutes les études démontrent que les prix du pétrole ne vont pas dépasser les 55 dollars le baril et un retour à un prix de 150 dollars est impossible», a-t-il précisé tout en appelant le gouvernement à réfléchir à de vraies solutions. De leur côté, les députés de l'opposition ont chargé le gouvernement de critiques. «Malgré la chute des prix du pétrole et la politique d'austérité, la réalité reste tout autre sur le terrain», a relevé Mohamed Daoui, du parti El-Karama. Selon lui, la réduction des budgets de différents secteurs n'a pas été suivie par une gestion rationnelle. «L'administration continue à gérer avec les anciennes méthodes», a-t-il déploré. De son côté, le député du Front de développement et de la justice, Lakhdar Benkhelaf a dénoncé ce projet qui met le pouvoir d'achat des Algériens à rude épreuve. Au lieu de puiser dans le fisc dont la plus grande partie échappe à l'Etat, le gouvernement préfère recourir au portefeuille des citoyens.

Ces derniers doutent de la capacité du gouvernement à dépasser la crise. «Je me demande comment un gouvernement qui est secoué par un sachet de lait peut faire face à la crise», s'est-il interrogé.

Le Parti des travailleurs soutient également que «ce projet de loi constitue un danger pour la cohésion du pays puisqu'il touche de plein fouet les couches sociales».

«Le gouvernement opte pour les solutions faciles en puisant dans le portefeuille des citoyens», a déclaré Djeloul Djoudi. La députée du FFS, Hayat Tayati Meziani, membre de la commission des finances a également critiqué les avantages offerts au patronat d'un côté et l'augmentation de la TVA qui va toucher tous les produits de consommation. Par ailleurs, dans son exposé devant les députés, le grand argentier du pays a défendu le projet de loi de finances 2017 en assurant que son objectif est de préserver les grands équilibres financiers de l'Etat.