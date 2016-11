LE FLN ET LE RND SE PRÉPARENT À UNE ANNÉE DIFFICILE La loi de la crise

Par Saïd BOUCETTA -

2017 sera l'année des élections législatives et des locales

L'Algérie s'achemine vers un «trou d'air» financier et les Algériens en appréhendent fortement les effets néfastes.

Le pouvoir politique avec ses deux ailes, RND et FLN, revient à sa configuration d'avant 2013 et tente d'une manière subtile, mais assez claire, d'effacer les traces laissées par le «turbulent» Amar Saâdani. Jugeant sans doute la méthode de son secrétaire général, inadaptée à la phase actuelle, le FLN opère une manoeuvre qui en dit long sur une certaine volonté à se détacher totalement d'une gestion-spectacle et de revenir à ses fondamentaux. Le nouveau patron du vieux parti n'a pas perdu son temps et les premiers résultats de sa politique de «réconciliation» confirment la nouvelle tendance qui consiste à faire tout le contraire de Saâdani.

En invitant les pires adversaires de son prédécesseur à réintégrer le parti, Djamel Ould Abbès donne un signal clair à la base partisane, mais également à l'ensemble des acteurs politiques nationaux, sur son intention de donner une autre orientation à l'ex-parti unique. Sans déjuger l'ancien secrétaire général, l'actuel patron du FLN semble tracer les lignes directrices des nouvelles priorités du parti. Celles-ci sont orientées en direction de l'unification des rangs, quitte pour ce faire, à prendre le risque d'une nouvelle dissidence. Le ton ferme et l'allusion quasi permanente de Ould Abbès aux statuts du parti ne tiendraient pas devant la détermination des «revenants» s'il leur prenait l'envie de vouloir encore «redresser» le parti.

Mais précédant ce genre d'événements, coûteux politiquement pour le FLN, Ould Abbès insiste sur la nécessité de construire un front large trans-partisan pour faire face aux difficultés que le pays va certainement vivre dans les tout prochains mois. De fait, on aura compris que la mission du nouveau chef de file du vieux parti est plus grande que celle de son prédécesseur. L'ouverture du FLN aux anciens cadres n'est qu'une étape pour réaliser une oeuvre politique bien plus importante. En cela, Djamel Ould Abbès semble s'y être bien préparé et ses premiers succès pourraient en appeler d'autres.

La question qui se pose serait de savoir à quoi servirait le fameux front. D'inspiration présidentielle, la nouvelle grande coalition partisane appelés à transcender les clivages idéologiques n'est certainement pas une idée en l'air. Comme d'autres décisions du chef de l'Etat, elle jouera certainement un rôle précis à un moment précis de la vie de la nation.

Il faut dire que malgré le discours rassurant du gouvernement, l'Algérie s'achemine vers un «trou d'air» financier et les Algériens qui savent déjà ce que coûte une grave crise économique appréhendent fortement les effets néfastes de la chute des prix du pétrole.

Le RND qui a pris sur lui de jouer le rôle de «lanceur d'alerte» en ne lésinant pas sur les concepts, entend recentrer le débat sur la crise en usant d'éléments de langage assez durs, mais qui paraîtront «normaux» dans les mois à venir.

Le jour où les prévisions du RND se concrétiseraient, si les choses restent en l'état sur le marché pétrolier international, il y a réellement intérêt à ce que la société puisse trouver dans sa classe politique un front uni et engagé à faire face à la crise. Même si présentement, on n'en sent pas réellement la nécessité, un large front uni autour d'un objectif précis, celui de sauver la nation, sera d'un apport stratégique pour l'équilibre de la nation. Cette coalition trans-partisane absorbera une grande partie de l'angoisse susceptible de se répandre au sein de larges couches sociales.

Le RND qui ne manquera certainement pas de faire partie de ce large front, annoncé par Djamel Ould Abbès, sera l'un des acteurs déterminants. Reposant sur une base militante disciplinée et éparpillée aux quatre coins du pays, le parti d'Ahmed Ouyahia apportera la dose de pragmatisme et aussi d'expertise pour passer le cap de la crise qui risque de ne pas épargner les couches sociales les plus défavorisées.

Le gouvernement qui dit travailler à éviter un scénario catastrophe reposera certainement sur ces deux formations politiques et plus largement sur le front uni. Il n'est pas dit que son action soit un succès total. Et même s'il réussit à réaliser son programme, les décisions impopulaires sont inévitables. La fin de la retraite anticipée en est une. Il y aura certainement un gel des salaires, des coupes budgétaires dans de nombreux secteurs et même des réductions des effectifs dans la Fonction publique. En fait, ce qui attend l'Algérie n'est pas rose et tout le poids de la crise sera supporté par le RND et le FLN qui devront trouver le moyen d'éviter une explosion sociale.