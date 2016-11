COOPÉRATION ALGÉRO-FRANÇAISE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ Les 2es Rencontres à Paris, les 5 et 6 décembre

Par Abdelkrim AMARNI -

L'industrie pharmaceutique est annoncée comme point de mire de cette coopération.

La deuxième édition des «Rencontres franco-algériennes de la santé» se tiendra les 5 et 6 décembre prochains à Paris. Elle devra aborder des thématiques «d'intérêt commun» telles que la gestion des infrastructures de santé, la prise en charge des patients et l'industrie pharmaceutique, a-t-on indiqué hier à Paris auprès des organisateurs de cet événement.

Les débats autour de ces thématiques seront animés par des experts des deux pays lors d'une séance plénière qui permettra un échange d'expériences et d'initier de nouveaux partenariats institutionnels et industriels, ont relevé les organisateurs de la rencontre.

La séance plénière, prévue au premier jour de cette manifestation, sera suivie d'une session de «rencontres individuelles entre acteurs français et algériens» a-t-on ajouté.

La seconde journée de ces Rencontres, placées sous le haut parrainage du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, et de son homologue français Marisol Touraine, sera consacrée à des «échanges institutionnels».

Le programme de cette manifestation vise l'approfondissement et les opportunités de la coopération bilatérale dans ce domaine, sachant que ces 2es Rencontres aborderont plus particulièrement les thèmes liés à «l'accréditation, la normalisation, au cancer, la e-santé et le développement de l'industrie pharmaceutique».

Le développement des relations bilatérales dans ce secteur, notamment pharmaceutique et leur raffermissement ont été au centre des entretiens qui ont eu lieu en juillet à Alger entre le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, et l'ambassadeur de France en Algérie, Bernard Emié. Le ministre avait alors informé l'ambassadeur de France que l'Algérie accordait «une importance prioritaire au développement de l'industrie pharmaceutique qui représente l'un des principaux axes du développement économique hors-hydrocarbures». L'évolution de nouveaux axes de coopération dans les domaines de l'information sanitaire, du ma-nagement hospitalier et de la formation» figure en bonne place dans cette coopération.

Au programme de ces Rencontres sont inscrits les secteurs de la greffe, la formation hospitalière, les systèmes d'informations hospitaliers, les structures sanitaires et la lutte contre la contrefaçon du médicament.

Au-delà du transfert du know-how français, il s'agit aussi de profiter des formations partagées, des liens entre universités, entre CHU et de l'impact positif des nombreux médecins qui ont étudié en France, avait soutenu l'ambassadeur français Bernard Emié.

La première édition de ces Rencontres s'est tenue en décembre 2015 à Alger. Plus de 400 acteurs des deux pays ainsi que 23 entreprises et 11 agences et fédérations professionnelles françaises, y ont pris part. Cette présence française de haut niveau témoigne des efforts concédés pour établir le partenariat d'exception voulu par les présidents Abdelaziz Bouteflika et François Hollande, avait souligné l'ambassadeur Emié en décembre 2015.