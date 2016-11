POUR PRODUIRE LE FUSO Diamal choisit l'Algérie

Par Salim BENALIA -

Le 1er camion sera livré en décembre prochain

Le choix de l'Algérie par un groupe qui existe depuis 160 ans renseigne sur la capacité réelle de notre pays à drainer le capital étranger et l'investissement direct (IDE).

Après Renault qui produit son modèle Symbol à Oran, voici que Diamal, filiale du Groupe français, d'envergure mondiale Cfao, annonce la production en décembre prochain, à Alger, du camion Fuso, un véhicule lourd dont le tonnage va de 3,5 t (Ptac ou poids total autorisé en charge) à 100 t (Ptra ou poids total roulant autorisé). Ce produit sortira d'une ligne de production déjà installée à Sidi Moussa, non loin d'Alger et qui livrera son premier produit en décembre prochain. Le camion qui est la quintessence de toute l'expertise du constructeur américain Daimler, embarque un moteur Mercedes-Benz et sera conforme aux normes et à la législation algérienne. Il est par ailleurs le fruit d'une association technologique allemande et japonaise (Mitsubishi). Le constructeur a quitté le Maroc pour s'installer sur le sol algérien, a précisé Henri Montais qui a rappelé que le projet n'est pas une annonce de dernière minute mais le résultat d'une mûre réflexion qui a fait ressortir tout l'intérêt et la portée stratégique du marché algérien à l'échelle locale et régionale. «Ce projet d'usine, en maturation depuis 2014, est le fruit d'un partenariat avec le constructeur Mftbc Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation et DAF, la filiale asiatique du groupe industriel d'automobile allemand Daimler.» Et d'ajouter: «Dès l'obligation faite aux distributeurs d'opter pour un investissement nous avons immédiatement engagé les négociations avec le constructeur en vue de concrétiser le plan d'une usine d'assemblage en local (CKD) et la production d'un camion 100% compatible avec les normes algériennes. Nous avons ainsi répondu à la demande du ministère algérien de l'Industrie et des Mines qui a émis un cahier des charges en direction des concessionnaires.»

Le choix de l'Algérie par un groupe qui existe depuis 160 ans et qui est présent dans 34 pays, fort de 130 filiales et qui pèse 4 milliards d'euros en chiffre d'affaires, renseigne sur la capacité réelle de notre pays à drainer le capital étranger et l'investissement direct (IDE). «Le personnel a été embauché et toute la logistique est mise en place», précise de son côté le directeur opérationnel de Diamal Algérie, Philippe de Condé.

Ce dernier indique que dans une première phase, l'usine d'une valeur de plus de un milliard de dinars, produira une centaine de camions/mois à partir de l'année prochaine, pour atteindre une capacité de production de 300 camions/mois à l'horizon 2020. L'usine étendra ensuite ses produits au deuxième semestre 2017 avec le montage de camions et tracteurs routiers de gros tonnage de marque DAF. A l'en croire, Diamal, filiale du géant Cfao retrouvera sa place de leader du marché des poids lourds en Algérie. Cette filiale s'apprête, en effet, à fêter ses seize (16) ans d'existence en Algérie, «16 années de travail effectuées pour gagner et accompagner durablement ses clients», souligne-t-on.

Diamal a ainsi trouvé dans l'environnement culturel et humain de l'Algérie, les raisons d'une ambition et d'une aventure exemplaires. Entreprise responsable, Diamal s'engage à contribuer ainsi à développer l'économie nationale, avec la création de plus d'une centaine d'emplois supplémentaires et le développement de l'intégration locale dès le lancement des opérations de production.