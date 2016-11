NOUVEAU BULLETIN MÉTÉO SPÉCIAL Grosses averses sur le centre et l'ouest du pays

Des pluies assez marquées parfois sous forme d'averses orageuses ont affecté à partir d'hier soir et affecteront aujourd'hui plusieurs wilayas du centre et de l'ouest du pays, a indiqué l'Office national de météorologie dans un Bulletin météo spécial (BMS). Ce bulletin qui concerne les wilayas de Boumerdès, Alger, Tipasa, Blida, Aïn Defla, Tissemsilt, Chlef, Mostaganem et Oran est valable d'hier à partir de 21heures jusqu'à aujourd'hui à 21 heures, précise la même source. Les cumuls estimés seront de l'ordre de 40mm en moyenne, mais pourraient atteindre ou dépasser localement 80 mm entre Chlef et Tipasa durant la validité du BMS.