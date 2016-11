TRIBUNAL CRIMINEL DE OUARGLA 20 ans de prison ferme pour appartenance à une bande terroriste

Une peine de réclusion à perpétuité par contumace a été prononcée, hier, par le tribunal criminel près la cour de Ouargla, à l'encontre des mis en cause A.M, B.J et B.M.L, pour appartenance à une bande terroriste. Le mis en cause (T.M.R) a été condamné par contumace à 20 ans de prison pour les mêmes chefs d'accusation, alors que le dénommé B.M.H, 29 ans a écopé d'une sentence de trois ans de prison ferme pour apologie du terrorisme. Selon l'arrêt de renvoi, l'affaire a été déclenchée en 2014, lorsque les services de la sûreté de Touggourt (Ouargla), ont appréhendé le dénommé B.M.H, en relation avec une bande terroriste, dont certains éléments ont pris la fuite hors du territoire national. Le mis en cause assistait à des rencontres de cette bande qui véhiculait des idées extrémistes et projetait des films-vidéos sur les actes terroristes.