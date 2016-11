11 DÉCÈS PAR ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE À ALGER DEPUIS LE DÉBUT 2016 Un seul cas enregistré en 2015

Par Abdelkrim AMARNI -

Une caravane de sensibilisation sillonnera toute la région d'Alger.

Onze personnes ont trouvé la mort par asphyxie au monoxyde de carbone depuis début 2016 à Alger, a indiqué le lieutenant Khaled Benkhalfallah, chargé de l'information à la direction de la Protection civile de la wilaya d'Alger.

Se prononçant hier en marge du lancement d'une caravane de sensibilisation et de prévention des accidents domestiques et des asphyxies au gaz au centre de formation professionnelle Al Khawarizmi aux Eucalyptus (Alger), Benkhalfallah a indiqué que cette caravane, lancée au début de la saison hivernale, sillonnera plusieurs communes et touchera en particulier les nouveaux quartiers dans le cadre du programme de relogement dans la wilaya d'Alger (Rouïba, Birtouta et autres localités).

La caravane se rendra dans les établissements scolaires, résidences universitaires, places publiques, bibliothèques, maisons de jeunes et autres structures. L'action de cette caravane sera marquée par la présentation de pièces théâtrales au profit des élèves des établissements scolaires et stagiaires des instituts de formation professionnelle d'Alger.

A cette occasion, les éléments de la Protection civile donneront des conseils concernant les cas d'asphyxies au gaz.

La plupart de ces accidents sont dus à la non-conformité de certains appareils de chauffage aux normes de sécurité et à leur mauvaise installation et utilisation, a indiqué Benkhalfallah.

La caravane de sensibilisation comprend un programme riche et diversifié, en coordination avec différents acteurs, dont la direction de la santé et les services de Sonelgaz, en vue de sensibiliser les citoyens et de leur inculquer une culture de prévention, a-t-il dit. Il a ajouté que cette opération de sensibilisation se poursuivra jusqu'au mois d'avril 2017 par des actions de proximité. Le représentant de Sonelgaz, Mohamed Selmani a, pour sa part, insisté sur l'importance du nettoyage des filtres des appareils de chauffage et mis en garde contre les dangers de l'obstruction des bouches d'aération lors des travaux de transformation effectués dans les maisons, préconisant de faire appel aux experts habilités par les services de Sonelgaz.