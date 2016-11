PLUSIEURS DIZAINES DE MILLIERS DE RECOURS ONT ÉTÉ INTRODUITS PAR LES SOUSCRIPTEURS AU PROGRAMME AADL 34.000 recours déjà traités

Par Abdelkrim AMARNI -

9676 recours sont en examen alors que 2428 demandes recevront une réponse incessamment.

Quelque 46 038 recours introduits par les souscripteurs au programme «Aadl» ont été examinés par la commission des recours relevant du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Cet examen répond à une opération qui devait se poursuivre jusqu'au 7 novembre, a affirmé lundi un communiqué du ministère.

La commission avait déjà répondu à 33.934 recours précise le communiqué qui indique par ailleurs que «le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a effectué un inventaire global des dossiers des souscripteurs ayant déposé leurs recours auprès de la commission installée au niveau du ministère...Une réponse a été donnée à 33.934 recours, 2 428 recours auront incessamment une réponse, et 9676 sont en cours d'examen», a-t-on ajouté dans le communiqué.

Il s'agit de cinq catégories de recours: la première concerne les souscripteurs, dont les dossiers ont été rejetés par le fichier national et ceux ayant fait l'objet d'un deuxième contrôle au niveau du fichier national (4254 recours).

La deuxième catégorie concerne les recours rejetés au nombre de 1342 recours pour non-cotisation à la sécurité sociale.

La troisième catégorie englobe les personnes dont les dossiers ont été refusés pour «double inscription (époux/épouse) et les inscrits dans plus d'une wilaya. Aucune suite n'a été donnée aux recours estimés à 610 en raison de l'absence d'adresses de résidence, précisent les données du ministère.

La quatrième catégorie concerne les souscripteurs rejetés pour non-conformité des salaires (seuil plus élevé et moins élevé) aux conditions de souscription à l'Aadl avec 2795 recours recensés.

La cinquième catégorie porte sur les souscripteurs dont la demande a été rejetée pour «diverses raisons» avec 675 recours qui feront «l'objet d'examen prochainement», a conclu le communiqué du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville.