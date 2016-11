31 DÉCEMBRE DATE BUTOIR DES DÉCLARATIONS À LA CNAS "150 000 employeurs ont régularisé leur situation"

Par Abdellah BOURIM -

17.000 affiliations volontaires, 34.000 employés déclarés à la sécurité sociale et plus de 20.000 échéanciers de paiement, enregistrés depuis le début de l'opération.

Les employeurs auront jusqu'au 31 décembre de l'année en cours pour le règlement des cotisations sociales et déclarer leurs travailleurs sans s'acquitter des pénalités, a indiqué, hier, la directrice du recouvrement et du contentieux au niveau de la Caisse nationale des assurances sociales, Hind Nessah, à l'occasion de la 2ème session de formation dispensée aux journalistes, sous le thème «le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale». Depuis le lancement de cette opération plus de 150.000 employeurs ont régularisé leur situation vis-à-vis de la Cnas, selon, Mme Nessah qui estime que la Caisse des assurances sociales a réalisé un développement remarquable ces dernières années, et ce, grâce à la nouvelle stratégie et les mécanismes mis en places pour inciter les citoyens à s'affilier à la Caisse des assurances sociales pour la préservation du droit aux soins, à la retraite et de nombreuses prestations qui leur seront accordées.

Cette opération qui se poursuivra jusqu'à la fin de l'année en cours a permis à la Caisse nationale des assurances sociales de réviser à la hausse son nombre d'adhérents, «à présent nous avons enregistré plus de 17.000 affiliations volontaires, 34.000 employés déclarés à la sécurité sociale et plus de 20.000 échéanciers de paiement», a-t-elle souligné. Mme Nessah a appelé une nouvelle fois les employeurs à saisir cette occasion qui leur était présentée pour bénéficier des facilitations qui leur sont accordées dans le cadre de la loi de finances complémentaire portant exonération des majorations et pénalités de retard et les poursuites judiciaires contre les employeurs récalcitrants. Ces derniers encourent une amende de 100.000 DA à 200.000 DA par travailleur non déclaré et une peine d'emprisonnement de 2 à 6 mois ou l'une des deux peines, en plus des actions de recouvrement forcé des cotisations prévues par la loi, majoration et pénalités de retard. En cas de récidive, l'amende sera de 200.000 DA à 500.000 DA par travailleur non déclaré et une peine d'emprisonnement de 2 à 24 mois. Pour la directrice du recouvrement et des contentieux à la Cnas, les cotisations des travailleurs sont le seul financement de la Caisse des assurances, tout en expliquant que «tout le monde se plaint de la hausse du taux adopté actuellement qui est de 34%, mais il faut s'avoir que les cotisations des travailleurs ne dépassent pas les 9% du salaire du travailleur et 26% sont à la charge de l'employeur. Ce système de solidarité permettra d'assurer au citoyen une meilleure prise en charge, et de bénéficier de prestations d'autre nature» a-t-elle expliqué.

Pour sensibiliser les citoyens sur les avantages de la Caisse nationale de la sécurité sociale, la Cnas a procédé à la formation des journalistes dans le domaine pour l'accompagner dans son opération et de transmettre l'information «correcte» aux citoyens. «A travers ces formations au profit des journalistes, la Cnas veut mettre en valeur les différentes activités initiées par ses services, en entretenant une relation durable avec les journalistes spécialisés et traduire également le message de la Cnas auprès du public», souligne Mme Hind.