TAHAR HADJAR À TIZI OUZOU "Le système LMD a échoué"

Par Aomar MOHELLEBI -

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a avoué clairement hier que le système d'enseignement supérieur LMD (licence-master-doctorat), lancé en Algérie il y a quelques années, n'a pas abouti aux résultats escomptés lors de son institution. En visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Tizi Ouzou, hier, Tahar Hadjar a affirmé, sans faux-fuyants, que le système LMD a été un échec.

«Le système d'enseignement du système LMD n'est malheureusement pas adapté aux réalités de notre pays», a déploré le premier responsable du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce dernier, qui a inspecté, entre autres, des projets en cours de réalisation au niveau du pôle universitaire de Tamda dépendant de l'université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, a expliqué qu'il n' y a pas lieu d'avoir de complexe à avouer les échecs de ce système. Il n'est pas trop tard pour faire sortir l'université algérienne des problèmes qu'elle vit, a encore estimé le haut responsable qui a présidé par ailleurs un Colloque international sur l'enseignement universitaire à distance, de trois jours, qui a Commencé hier, à l'auditorium du campus de Hasnaoua de l'université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou. Tahar Hadjar s'est par ailleurs rendu sur le terrain afin de voir où en sont les travaux d'extension du pôle universitaire de Tamda, lesquels, faut-il le rappeler, accusent un retard énorme, à l'instar d'une grande partie des autres projets en cours de réalisation dans la wilaya de Tizi Ouzou, comme le nouveau stade de Boukhalfa, le téléphérique Tizi Ouzou-Redjaouna, la voie ferrée modernisée Tizi Ouzou-Thénia et la pénétrante de l'autoroute Est-Ouest. Toujours au pôle universitaire de Tamda, un Colloque national sur le psychologue du travail dans le domaine de la gestion des ressources humaines s'est ouvert hier. La rencontre scientifique a été organisée par le département de psychologie de la faculté des sciences humaines et sociales de l'université de Tizi Ouzou. Plus de 50 chercheurs et universitaires, venus des quatre coins du pays, ont pris part à ce colloque. Tahar Bentounès, président du colloque en question a souligné, à l'ouverture des travaux, que l'objectif de ce colloque est de «définir les missions du psychologue du travail dans une entreprise et démontrer son rôle dans la motivation des travailleurs et leur efficacité dans leur domaine d'activité». Il s'agit aussi, a ajouté l'orateur, «d'établir les liens entre la gestion des ressources humaines et la psychologie de travail tout en relevant les incohérences entre la formation théorique du psychologue et la réalité du monde du travail». «Chez nous, le psychologue du travail demeure non reconnu et son rôle est complètement négligé par les acteurs de la vie économique alors qu'il est considéré comme la clé de toute réussite dans les pays occidentaux», a indiqué le même universitaire.