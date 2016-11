PROJET DE LOI SUR LA RÉFORME HOSPITALIÈRE Il sera à l'APN le 7 décembre prochain

Par Ikram GHIOUA -

Une grande enquête nationale sur les maladies non transmissibles a été lancée en partenariat avec l'OMS.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, a inauguré hier la manifestation portant sur la Journée mondiale du diabète sur le thème: «Gardons un oeil sur le diabète». En marge de cette visite, le ministre a déclaré à la presse que le projet de loi portant sur la réforme sera présenté au mois de décembre prochain.

Il précise a ce propos qu'»elle devait passer aujourd'hui au niveau de la commission de la santé de l'APN, mais a été retardée au 7 décembre».

Pour le ministre, «ce projet de loi vient pour confirmer la santé de proximité», c'est même une obligation, notamment quand il s'agit du circuit du malade. Ce projet de loi intervient également dans le cadre de la formation des médecins généralistes.

Au moins 3000 médecins seront formés dans ce sens dans différentes spécialités. Le but, explique le ministre, est de répandre une culture médicale au sein des malades qui ne doivent plus attendre ce genre d'évènements pour se prendre en charge; en un mot, souligne Abdelmalek Boudiaf, «le patient doit avoir son médecin référent».

Concernant certaines contestations exprimées par certains médecins, le ministre ne manquera pas de dire: «Si quelqu'un possède une meilleure alternative, elle est la bienvenue», ajoutant qu' «entre 8000 à 9000 articles ont été adressés au ministère et pris en charge par la commission», attestant à ce même sujet «que des assises ont eu lieu au niveau de toutes les wilayas avec la participation des médecins».

Abordant le sujet relatif à l'enquête lancée sur les maladies non transmissibles, le ministre déclare «une grande enquête nationale a été lancée en partenariat avec l'OMS». A ce même sujet il souligne, lors d'une allocution à la salle de conférences, de l'université islamique Emir Abdelkader, «cette célébration me permet de réitérer solennellement l'engagement de notre pays à mettre en oeuvre de façon résolue la déclaration de l'Assemblée générale de l'ONU sur la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles de septembre 2011 que l'Algérie a adoptée».

Le conférencier ajoute: «Les MNT, dont le diabète, constituent l'un des principaux défis auxquels sont confrontés tous les systèmes de santé dans le monde et la cause essentielle de leur émergence et leur augmentation croissante réside dans les mauvaises habitudes alimentaires, la sédentarité et le tabagisme.»

Il précise que le nombres de patients atteints de cette maladie passera de 380 à 480 millions en l'an 2025, sachant qu'en Algérie la prévalence du diabète est estimée entre 9 et 12% selon une étude chez une population âgée de 25 ans. Il est à noter que la célébration de cette journée a eu lieu sur l'esplanade de la mosquée Emir Abdelkader, en partenariat avec Novo Nordisk Algérie, qui a procédé à l'installation d'un village «changing diabetes», qui abrite, comme indiqué dans un communiqué de presse, «des activités de sensibilisation, de prévention, de dépistage et d'éducation thérapeutique».

Il s'agit en réalité «d'une clinique mobile qui offre aux citoyens âgés de plus de 35 ans un dépistage gratuit et permet aux personnes atteintes d'un diabète de bénéficier d'examens de santé gratuits», ajoute encore le communiqué.

Celle-ci, soit la clinique mobile en est à sa 19ème wilaya.

La prochaine escale aura lieu à Béchar, avait annoncé le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf.

Il a insisté d'ailleurs sur ce partenariat en invitant l'instance concernée à fournir plus d'efforts.