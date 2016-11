UN DE SES MÉDICAMENTS INTERDIT DE COMMERCIALISATION EN FRANCE Un laboratoire algérien dénonce

Par Madjid BERKANE -

Le médicament en question est destiné au traitement des malades souffrant de l'hépatite C.

L'Algérie pour la France ne peut être qu'un bon marché pour l'écoulement de ses produits. Ce jugement dont les Algériens sont quasi certains, et ce, depuis longtemps, vient de se confirmer une nouvelle fois avec l'interdiction par la France de la commercialisation d'un médicament produit par un laboratoire algérien. Le journal français

Le Parisien qui a rapporté cette information hier indique qu'«un laboratoire algérien spécialisé dans la fabrication des médicaments est dans l'impossibilité de commercialiser ses génériques en France à cause de la réglementation en vigueur et du brevet international détenu par le laboratoire pharmaceutique américain Gilead». Le médicament en question est destiné au traitement des malades souffrant de l'hépatite C. «Son coût en France peut atteindre 46.000 euros et entraîne une faible prise en charge par l'assurance maladie.»

A cause de sa cherté, «en 2015, seules 15.000 personnes ont bénéficié de ce produit sur les 200.000 personnes infectées» pour un coût de «900 millions d'euros, payés par l'assurance-maladie».

Le générique Sofos 400 produit par le laboratoire algérien Kerrar et ayant la même efficacité «permet une durée de traitement de 12 semaines, une efficacité à plus de 95% et un coût du traitement divisé par 70». Rachid Kerrar, a estimé que ce refus est aberrant, car l'Algérie n'est pas «concernée par les brevets internationaux» et le laboratoire algérien ne serait pas soumis à une autorisation de la part de Gilead. «Chez nous, il faut déposer un brevet spécifique, Gilead ne l'a pas fait...». Kerrar, visiblement mécontent, a appelé les autorités françaises à modifier la réglementation afin que les patients puissent accéder au traitement. Pour rappel, 700.000 personnes meurent chaque année de «pathologies hépatiques liées à l'hépatite C», selon l'OMS.

Les antiviraux permettant de guérir les malades atteints de ce virus ne restent pourtant pas accessibles à tout le monde à cause des prix élevés.