DÉBAT SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES 2017 Les députés font campagne

Par Nadia BENAKLI -

La plupart des députés ont mis le point sur les augmentations qui vont toucher le simple citoyen

L'emploi, le logement et les projets de transport ont capté l'intérêt des élus qui n'ont pas jugé utile d'analyser les chiffres portant sur le budget de l'année 2017.

Ils ont entamé leur campagne avant la fin du mandat. Les députés ont tenté de sauver leur peau. Les débats sur le projet de loi de finances 2017, qui se sont poursuivis, hier, à l'APN, ont été marqués par un discours de précampagne.

Les interventions n'étaient pas axées sur le sujet lui-même.

La plupart des députés ont mis le point sur les augmentations qui vont toucher de facto le simple citoyen. Tout en soutenant les dispositions contenues dans le projet de loi de finances 2017 et la démarche du gouvernement, les représentants de la coalition ont également plaidé pour le maintien des subventions aux couches sociales défavorisées.

Certains même ont soulevé les préoccupations des citoyens au niveau local en interpellant le gouvernement sur les projets qui sont toujours à l'arrêt. L'emploi, le logement, les infrastructures et les projets de transport ont capté l'intérêt des élus qui n'ont pas jugé utile de fouiner dans les chiffres portant sur le budget de l'année 2017. Alors qu'ils ont la possibilité d'exposer ces préoccupations au gouvernement à travers des questions écrites ou orales, mais en vain. Sachant que le rendez-vous des législatives approche à grands pas, les députés ont fait exprès de focaliser leurs interventions sur le citoyen pour gagner son estime et garantir des voix.

La députée FLN, Zohra Ben Djedou a soutenu que le gouvernement aurait pu augmenter la taxe sur l'alcool et le tabac et épargner les produits de large consommation qui touchent les petites bourses. «L'augmentation du prix des carburants va avoir des conséquences néfastes sur les agriculteurs», a-t-elle affirmé.

Cette élue de Djelfa a rappelé les différents projets qui n'ont pas connu une issue au niveau de sa région. Quel est l'avenir de l'usine de ciment à Djelfa après le départ du partenaire égyptien?, s'est-elle interrogée en précisant que les travailleurs s'inquiètent pour leur avenir.

Cette élue a même interpellé le gouvernement sur le projet de réalisation d'un centre de prise en charge des cancéreux qui reste toujours au stade des promesses. Celle-ci n'était pas la seule à avoir jonglé sur les deux tons.

Le député du RND, Kassem El-Aïd, a réitéré en préambule le soutien de son parti au projet en question. «Au RND, nous soutenons le gouvernement sans aucune réserve vu qu'il applique le programme du président de la République», a-t-il dit. Ce dernier a cependant relevé que «ce projet qui traduit le plan d'austérité ne doit pas affecter le simple citoyen». Boudjemaâ Torchi, du même parti lui a emboîté le pas. «On doit réduire la charge sur le simple citoyen de sorte à maintenir les subventions sociales et accompagner les projets de développement», a-t-il soutenu en interpellant le gouvernement sur les projets de logements à Mila.

Les députés de l'opposition ont également défendu le citoyen en reprochant au gouvernement l'augmentation de la TVA qui a provoqué la hausse des produits de consommation. «Au lieu de soumettre le marché parallèle au contrôle et récupérer les fonds qui circulent hors circuit, le gouvernement puise dans le portefeuille des Algériens», a déploré Saïd Djemaoui de l'Alliance de l'Algérie verte.

Les élus du FFS ont exprimé leur crainte quant aux conséquences de ces dispositions sur le tissu social. «Nous avons peur que ces dispositions mènent à la compression des travailleurs de la Fonction publique et même dans le secteur privé», a déclaré Nora Mahyout. Cette élue a relevé l'absence d'une vision à long terme chez le gouvernement qui continue à naviguer à vue. Certes, les députés ont affiché un grand intérêt pour le citoyen, il reste à savoir si ces derniers vont oser introduire des amendements sur les articles contestés ou pas?

Le scénario de la loi de finances 2016 ne laisse pas espérer un changement dans le fond. Bien au contraire, le projet sera voté sans aucune retouche.