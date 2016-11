NOS EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES RESTENT TOUJOURS MARGINALES Les raisons de la paralysie

Par Saïd BOUCETTA

Certains entrepreneurs privés arrivent à placer leurs produits sur le marché international, mais c'est largement insuffisant

Toutes les opérations d'exportation sont encore au stade de «l'échantillon» et invisibles dans les chiffres du commerce extérieur.

Des entreprises versées dans l'industrie électronique annoncent régulièrement des contrats d'exportation de smartphones vers l'Europe et l'Afrique. Ces entreprises qui développent d'autres produits électroménagers parviennent à placer leur marchandise dans des marchés extérieurs. En agriculture, la datte, l'huile d'olive et la pomme de terre font l'objet d'opérations d'exportations vers des marchés réputés difficiles. Des entreprises d'agroalimentaire ne sont pas en reste quelques grands noms de cette filière disent réussir assez bien à l'international. Ainsi, des opérateurs économiques nationaux semblent réellement orientés vers l'export. L'idée selon laquelle le produit algérien est de mauvaise qualité ou qu'il souffre d'un déficit de packaging aux normes universelles est battue en brèche par ces success story qui démontrent la faisabilité de la chose.

Il reste que toutes ces initiatives, soutenues depuis quelques mois par deux comités dédiés à l'export, au niveau du ministère du Commerce et du Premier ministère, en sont encore au stade de «l'échantillon». Et pour cause, lorsqu'on évoque toutes les expériences on est amené à croire que le pays est déjà une rampe de lancement, mais les chiffres du commerce extérieur que le Centre national d'informatique et de statistiques (Cnis) de la douane rend publics, sont têtus et classent la part des exportations hors hydrocarbures dans la marge. A peine 6% du chiffre global des exportations. Cela en proportion. En valeur, les ventes de nos entreprises à l'étranger ne dépassent guère 1,5 milliard de dollars dans le meilleur des cas. Il est même épisodiquement fait état d'un recul des exportations dans certaines filières. En d'autres termes, il n'y a pas de quoi crier victoire à voir l'état du commerce extérieur.

Mais à regarder de plus près, on est amené à penser que cette situation n'a, en réalité, rien d'anormal. Jusqu'en 2015, toute la logistique et la législature algériennes étaient dédiées à l'importation. Il était quasi impossible de penser à exporter dans un pays qui a bradé son pavillon maritime. A peine 5% du fret des marchandises sont assurés par des moyens nationaux. La filière cargo d'Air Algérie était inexistante. Les ports du pays ne disposaient pas d'air de stockage destinées à des marchandises d'exportation. De 2015 à ce jour, les choses commencent à s'améliorer, mais il est impossible de rêver à des exportations de masse dans le contexte logistique actuel. à cette entrave majeure dans l'acte d'exporter, la législation arrangeait les importateurs au détriment des producteurs locaux. Il reste même quelques «résidus» de cette «folle» politique encore visible jusqu'à aujourd'hui. Les lobbies de l'import ont la peau dure. Que dire dans ce cas des exportateurs?

Cela en ce qui concerne la base logistique. Pour les opérateurs en eux-mêmes, il y a lieu de noter une observation capitale. La quasi-totalité des entreprises algériennes qui parlent de placer leurs produits à l'international sont de la dernière génération. Toutes ou presque ont été fondées au début de la décennie des années 2000. Il s'agit donc d'une nouvelle race de managers que les marchés extérieurs n'effraient pas. Il y a lieu de relever qu'ils ont commencé à penser exportation cinq ou six ans à peine après la création de leur business. à «cet âge», dans n'importe quel pays du monde on en est encore à l'étape «échantillon». Cela pour dire que si les efforts déployés ne sont toujours pas visibles dans les rapports du Cnis, cela ne devrait pas étonner les observateurs.

Le tort est certainement d'abord dans le secteur public, dont les entreprises existent depuis trois, quatre, voire cinq décennies, mais qui continuent à souffrir d'un niveau de management suranné. Dans la mécanique, la chimie, l'agroalimentaire et l'électronique pour ne citer que les quelques gros «géants» nationaux, ces entreprises auraient pu former le premier contingent d'exportateurs. Mais au lieu de cela, elles continuent à faire dans le bricolage et s'extasier devant chaque «exportation-échantillonnage». Sans avoir à citer quelques grandes marques bien de chez-nous et dont la qualité des produits est reconnue, il faut admettre leur incapacité à doper leur production et s'orienter vers les marchés extérieurs. On peut toujours se féliciter de l'exportation de 1400 tonnes de sel industriel ou de quelques camions, mais derrière, l'on a rarement vu une réelle volonté de faire mieux. La nouvelle race d'entrepreneurs qui a 10 ou 12 années de présence sur la scène économique nationale dépassera bientôt son aînée qui n'a pas réussi à transformer l'essai industriel du pays.

Aujourd'hui, alors qu'on parle de réindustrialisation du tissu économique national, de nouveaux géants voient le jour, avec pour premier objectif d'exporter. Dans le lot, il y a des opérateurs publics et privés. On verra bien si les premiers ont bien retenu la leçon. Ils éviteront espérons-le les gaffes commises par leurs aînés.