DÉPANNAGE À DOMICILE Une pratique en vogue ces dernières années

Par Madjid BERKANE -

Ces entrepreneurs ne cessent de proliférer

La multiplication du nombre de professionnels des métiers manuels et le désir de ces derniers de fuir la fiscalité et d'autres charges inhérentes à l'ouverture d'un atelier, sont les deux principales raisons de l'apparition de ce mode d'intervention.

Le dépannage à domicile n'est plus l'apanage des sociétés occidentales, il est introduit désormais aussi en Algérie et à grande échelle même. Le nombre de véhicules- ateliers sillonnant à longueur de journée nos routes, nos villes et nos quartiers ne cesse pas d'augmenter au fil des jours et des mois. L'objectif de ce nouveau mode d'intervention étant l'attraction de la clientèle, certains parmi les détenteurs de ces véhicules- ateliers s'arrangent toujours pour garer devant des lieux à forte affluence de citoyens, tels que les marchés, les placettes publiques et les mosquées. La raison principale du débarquement de ce mode d'intervention en Algérie, d'après certains professionnels à qui nous avons posé la question, est la multiplication ces dernières années du nombre de professionnels des métiers manuels.

Le menuisier, le plombier et l'électricien que les gens cherchaient jusqu'à leur domicile il y a quelques années pour les supplier, en fonction de la nature de la panne, afin qu'ils viennent la réparer au domicile, risquent aujourd'hui de chômer et fermer boutique, s'ils n'innovent pas et ne courent pas après la clientèle.

L'augmentation du nombre d'ateliers, selon Hichem électricien rencontré devant son véhicule au niveau de la cité Hassiba Ben Bouali à Kouba à Alger, en train d'attendre l'arrivée d'un client qui l'avait appelé, n'est pas la seule cause de l'adoption de ce mode d'intervention par les professionnels des métiers manuels. Bien d'autres facteurs ont contribué à l'apparition de ce mode, nous a-t-il indiqué. Le facteur qui intervient en premier, selon notre interlocuteur, est l'octroi en nombre ces dernières années de véhicules utilitaires aux professionnels des métiers manuels et des jeunes détenteurs de diplômes des centres de formation professionnelle par l'Ansej et la Cnac. Le montant du véhicule couvert par un crédit, celui-ci doit être remboursé dans un délai précis, les jeunes diplômés bénéficiaires de ces crédits, recourent à toutes les techniques pour s'en sortir, témoigne Hichem. L'autre facteur qui a poussé les professionnels à recourir à ce mode d'intervention, est le fait que la quasi-totalité des couples travaillent aujourd'hui. Ces derniers au lieu de s'enquérir auprès des professionnels des métiers manuels, il leur suffit désormais de les appeler pour qu'ils les voient atterrir devant les portes de leurs appartements. Certains couples, rapporte Hichem, après avoir testé le sérieux et la droiture de certains professionnels, leur confient actuellement carrément leurs appartements, en leur absence. «Ils m'appellent le matin pour me donner les clés de leur appartement et ils passent en fin de journée à mon atelier pour les récupérer.» Certains professionnels, particulièrement les nouveaux diplômés recourent au dépannage à domicile sans pour autant qu'ils aient des ateliers. Ce mode d'intervention leur permet, nous confie Hichem, de fuir le fisc et de s'épargner plusieurs charges. La fuite de la fiscalité reste le plus grand inconvénient de ce mode d'intervention. Même dans les pays où il est introduit, il y a des décennies, comme la France à titre d'exemple, les autorités n'ont pas encore trouvé des solutions pour lutter efficacement contre ces entreprises de dépannage à domicile. Le second inconvénient de la prolifération de ce genre d'entreprises, est le tarissement des sources financières qui proviennent de la publicité pour le Trésor public. En frappant les véhicules-ateliers de marques, de noms et d'adresses des ateliers et autres garages, ces professionnels sont en train de se faire de la publicité sans passer par les canaux officiels. Il faut dire que pour lutter contre ce phénomène de fuite des canaux de la publicité officiels, certains pays ont réglementé le recours au dépannage à domicile pour des particuliers. Celui-là est réservé uniquement à des sociétés et entreprises spécialisées et disposant du siège tout en étant correctes vis-à-vis du fisc. En Algérie, les autorités compétentes ne se sont pas penchées encore sur la question. Les entreprises de dépannage à domicile coulent encore des jours tranquilles.