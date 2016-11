BOUIRA 7 casemates et 44 bombes détruites à Souk Lakhmis

Par Abdenour MERZOUK -

L'opération de ratissage lancée depuis le 28 octobre dernier dans la région comprise entre Guerrouma au nord-ouest et Souk Lakhmis au sud-ouest de la wiaya s'est concrétisée par la destruction dans la nuit du mardi de sept casemates ainsi que le désamorçage de 44 bombes de fabrication artisanale ainsi qu'un lot de détonateurs, selon un communiqué de la 1ère Région militaire.

Cette découverte laisse supposer la présence d'un groupe terroriste traqué par les éléments de l'ANP. Hier encore, une forte présence militaire était signalée dans un périmètre englobant les localités de Maâla, Boukram, Zbarbar dans la daïra de Lakhdaria et les localités d'El Mokrani et Souk Lakhmis plus au sud.