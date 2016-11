LE MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION APPUIE L'INITIATIVE La publicité en star à Alger

Par Ali TIRICHINE -

Les 10émes Journées euromaghrébines de la communication publicitaire qui se tiendront les 11 et 12 décembre prochain à Alger, sous le patronage du ministre de la Communication, suscitent déjà l'intérêt du public ciblé.

Des opérateurs économiques, des annonceurs et des directeurs de communication et de marketing ont pour habitude d'y assister, c'est un événement qui les intéresse. L'organisateur, à savoir RH communication, a annoncé que ce dixième rendez-vous dénote du succès de la rencontre qui «fait désormais tradition sur la scène événementielle de la capitale».

Ces journées ne visent pas uniquement les agences, les annonceurs, les médias et les étudiants, mais aussi l'ensemble des entreprises publiques et privées, tous secteurs confondus «parce que la publicité ne trace pas de frontières», l'évènement va contribuer à asseoir, entre les acteurs impliqués dans ce domaine, des thématiques susceptibles de faire avancer les métiers de la communication dans le pays.

La participation des institutions publiques, notamment le ministère de la Communication, prouve que ce rendez-vous qui gravite autour de la publicité intéresse beaucoup de monde car il y a aussi des campagnes institutionnelles.

Des conférences vont marquer l'actualité dans le monde de la publicité avec la particularité de cette édition, annoncée par les organisateurs, qui concerne le choix d'un nouveau thème qui brasse dans les enjeux nationaux de l'heure, à savoir le rôle de «la communication dans la dynamisation de l'activité économique».

La présence d'experts nationaux et internationaux, d'universitaires et des acteurs institutionnels, qui viendront animer les conférences autour de questions et enjeux, ne manqueront pas de susciter un grand intérêt tout particulièrement dans le contexte économique actuel, espèrent les organisateurs. Outre, les opérateurs économiques, les annonceurs, les directeurs de communication et de marketing, les 10es journées rassembleront aussi les designers industriels qui créent des produits physiques, fonctionnels et durables. Le but final étant d'améliorer l'image et la notoriété des entreprises et de promouvoir leur offre.